Bourse Zurich: ouverture en repli, Novartis pèse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine en repli malgré la clôture positive de Wall Street vendredi. En dépit d'un certain manque d'impulsions, les investisseurs demeurant dans l'attente de la Fed. Novartis pesait de tout son poids sur la cote, après l'annonce d'un échec dans le cadre d'une étude clinique sur son médicament phare Entresto.

Vendredi à New York, le Nasdaq et le S&P 500, dopés par les résultats supérieurs aux attentes de Google et la fusion entre Sprint et T-Mobile, ont battu leur record. A Tokyo, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,19% à 21'616,80 points.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront essentiellement sur la très attendue décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FED) mercredi, ainsi que les chiffres du marché du travail aux Etats-Unis, lesquels seront dévoilés vendredi.

Parmi les autres données conjoncturelles de la semaine à venir, figurent lundi l'inflation en Espagne et les emprunts immobiliers en Grande-Bretagne ainsi que mercredi la croissance de la zone euro au 2e trimestre.

En Suisse, la publication des résultats semestriels se poursuivra avec notamment Credit Suisse, Swiss Re et Lafargeholcim mardi, dans une semaine qui connaîtra une pause jeudi, jour de la fête nationale.

Après avoir ouvert en repli de 0,32%, l'indice SMI restait dans le rouge après une dizaine de minutes d'échange, notant toujours à 09h09 à 9936,40 points (-0,32%). Le SLI abandonnait pour sa part 0,28% à 1524,07 points, alors que l'indicateur élargi SPI lâchait 0,26% à 12'062,91 points.

Sur les 30 valeurs de l'indice SLI, quatorze s'affichaient en hausse. Côté gagnants, Sonova (+0,75%), Swisscom (+0,6%) et la toujours volatile AMS (+0,5%) formaient le trio de tête, devant le poids lourd Nestlé (+0,4%). Le géant veveysan de l'alimentation continuait de bénéficier de la révision à la hausse de l'objectif du cours par plusieurs analystes dans la foulée de la bonne performance semestrielle dévoilée la semaine passée.

Autre poids lourd de la cote, Novartis (-1,9%) présentait la baisse la plus prononcée. Le géant pharmaceutique bâlois a reconnu lundi avoir manqué "de peu" le critère primaire d'évaluation fixé pour une étude clinique avancée d'extension - Paragon-HF - sur son médicament pour le coeur Entresto (sacubitril/valsartan). Le voisin Roche s'appréciait à peine (+0,04%).

Parmi les perdants figuraient, derrière Novartis, Swatch Group (-1,5%) et Clariant (-1,3%). La banque américaine Goldman Sachs a revu la recommandation du titre du chimiste rhénan de Buy à Neutral.

Sur le marché élargi, le peloton des perdants était emmené par Lumx Group (-11,5%), devant Mikron (-4,5%) et Forbo (-4,1%), sans informations particulières. SFS perdait -1,9%, alors que Beerenberg a réduit son objectif de cours de 65 à 60 francs suisses en recommandant le titre à la vente.

Airesis (+5,1%) prenait quant à lui la tête de l'autre extrémité du classement. La société de participation montreusienne a indiqué que la marque de vêtements et chaussures de sport française Le Coq Sportif, dont elle détient 82%, s'est maintenue dans les chiffres noirs sur les six premiers mois de l'année. Elle devançait Zehnder (+3,3%) et Leonteq (+3,1%).

