Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en repli, dans le sillage de la clôture en baisse à Wall Street la veille. Alors que la saison des résultats du 1er trimestre touche à sa fin, les investisseurs se concentrent sur une série de données conjoncturelles en Suisse, en attendant vendredi les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, notamment.

Les principaux indices américains ont fini en baisse mercredi soir dans le sillage de la remontée des rendements des Treasuries dans l'attente de la révision de la croissance (américaine) du 1er trimestre et surtout de la publication de l'inflation (américaine et européenne) vendredi, note John Plassard, de Mirabaud Banque.

"Les investisseurs semblent de plus en plus fébriles à la veille de la publication de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis et à quelques heures de la révision de la croissance américaine du premier trimestre", observe l'expert.

Du côté des premières données macroéconomiques du jour, les exportations helvétiques sont reparties de l'avant en avril, après plusieurs mois de faiblesse, portées par les ventes des secteurs de la chimie et de la pharmacie mais aussi de la bijouterie et joaillerie. Les envois de produits suisses à l'étranger ont bondi de 9,1% non corrigé de l'inflation - ou de 9,6% ajusté de la hausse des prix - à 23,4 milliards de francs suisses.

Toujours en Suisse, la croissance économique s'est révélée atone au 1er trimestre, le produit intérieur brut (PIB) corrigé des événements sportifs ayant progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent. Il a crû de 0,4% en glissement annuel.

Ce jeudi outre la deuxième estimation de la croissance américaine du premier trimestre, les investisseurs se pencheront sur les attentes d'inflation du consommateur en zone euro en mai.

Après avoir démarré en repli de 0,14%, le SMI évoluait de manière latérale dans les premiers échanges, l'indice phare notant à 09h15 à 11'774,06 points, soit une contraction de 0,16%. Le SLI lâchait de son côté 0,18% à 1927,16 points et l'indicateur élargi SPI 0,19% à 15'712,7 points. Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules sept gagnaient du terrain, les 23 autres en cédant.

En haut tableau, le poids lourd Novartis (+1%) s'échappait seul en tête. Autre principale capitalisation du marché helvétique, le bon Roche plongeait d'autant, héritant de la lanterne rouge, alors que Nestlé (-0,4%) figurait également au rang des perdants du début de séance.

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a repris la couverture des titres des deux géants bâlois de la pharma, assortissant celui de Roche d'une recommandation à la vente, alors que celui de Novartis est recommandé à l'achat. Les objectifs de cours des deux titres sont fixés à 236 et 109 francs suisses, respectivement.

Derrière Novartis, Sandoz (+0,6%) se hissait sur la 2e marche du podium provisoire, suivi par Richemont, SIG Group, Swatch Group, Swiss Re et Alcon (tous +0,1%). L'horloger biennois et son concurrent genevois dans le luxe tiraient à peine profit du rebond des exportations de l'industrie horlogère suisse en avril.

Parmi les premiers perdants du jour, UBS a fait part de plusieurs changements au sein de sa direction générale, nommant un nouveau coresponsable de l'importante activité de gestion de fortune. Le banquier star Iqbal Khan va quitter la Suisse pour se transférer en Asie. L'ex-patron de Credit Suisse Ulrich Körner quitte le navire.

Sur le marché élargi, le chimiste de spécialités bâlois Clariant chutait de près de 3% ou 44 centimes, le titre étant négocié hors dividende de 42 centimes.

vj/lf