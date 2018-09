Bourse Zurich: ouverture en repli, les pharmas en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en repli jeudi, les tensions commerciales occupant toujours les esprits. Les principaux indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé mercredi, fragilisés par une lourde chute des valeurs technologiques sous l'effet d'une crainte de régulation accrue du secteur. En Suisse, Novartis et Roche seront sous les feux des projecteurs.

La justice américaine souhaite se pencher sur des soupçons de partialité pesant sur les géants internet Twitter, Facebook ou encore Google, accusés par Donald Trump de bâillonner les voix conservatrices.

Sur le volet commercial, le Canada est revenu à un ton nettement plus optimiste après la reprise des négociations avec l'administration Trump pour moderniser le traité commercial de l'Aléna.

Au niveau macroéconomique, la Suisse a enregistré une croissance de 0,7% du PIB au deuxième trimestre par rapport au précédent, portée notamment par l'industrie manufacturière et les exportations. Sur un an la hausse atteint 3,4%, selon le Secrétariat à l'économie (Seco). Plus tard, suivront les statistiques d'hébergement au mois de juillet.

En Allemagne, les commandes industrielles ont à nouveau reculé en juillet. Dans l'après-midi, les investisseurs s'intéresseront aux demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ainsi qu'à l'indice d'activité dans le secteur des services au mois d'août. Le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole sera également dévoilé.

A 09h13, le SMI cédait 0,42% à 8831,61 points, le SLI lâchait 0,39% à 1445,22 points et le SPI 0,43% à 10'541,08 points. La grande majorité des valeurs vedettes étaient dans le rouge. Seuls trois titres étaient dans le vert, tandis que SGS, Kühne+Nagel et Richemont étaient stables.

Novartis (-0,3%) a annoncé la cession d'une partie de son portefeuille de Sandoz aux Etats-Unis pour 900 millions de dollars, avec un complément potentiel de 100 millions. Le groupe pharmaceutique se sépare d'environ 300 produits dans la dermatologie et les génériques solides administrés par voie orale. Cela lui permettra de se concentrer sur les génériques complexes et les biosimilaires.

Les analystes de Vontobel s'attendaient à un prix de vente équivalent au chiffre d'affaires annuel, mais il est inférieur. Ils en déduisent que la pression sur les prix sur le marché des génériques aux Etats-Unis est plus importante que ce qui était estimé.

Pour Roche (-0,7%), l'Autorité sanitaire américaine (FDA) a décidé de prolonger la période d'examen du Tecentriq, l'immunothérapie du bâlois, dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules non squameux métastasé, en combinaison avec Avastin. La décision est attendue le 5 décembre.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,4%) pesait lui aussi sur l'indice vedette. Le veveysan a vu son objectif de cours abaissé par Goldman Sachs.

Les bancaires essuyaient de nets replis, UBS et Credit Suisse (chacun -0,8%) figurant parmi les plus grands perdants, tandis que Julius Bär (-0,2%) résistait un peu mieux.

Lanterne rouge, Aryzta (-1,2%) était passé sous la barre des dix francs suisses. Swisscom (-0,8%) se repliait aussi nettement.

A l'opposé, les rares titres dans le vert regroupaient Swiss Life (+0,2%), Sonova (+0,3%) et Swatch (+0,5%).

Sur le marché élargi Polyphor (-0,5%), récemment coté sur SIX, a creusé ses pertes au premier semestre, en dépit de la hausse des recettes. En parallèle, la société pharmaceutique a obtenu un financement de 6,8 millions de francs suisses de la part de Novo Holdings, par le biais de son fonds Repair Impact.

Sunrise (-0,5%) a nommé un nouveau responsable administratif.

DKSH (-0,5%) a étendu son partenariat avec la société pharmaceutique japonaise Otsuka à Hong-Kong et à Macao.

