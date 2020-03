Bourse Zurich: ouverture en vive hausse, après l'accord au Sénat américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en vive hausse, dans le sillage du rebond des marchés de la veille. Les investisseurs, toujours inquiets des conséquences de la pandémie liée au nouveau coronavirus, saluaient le compromis signé dans la nuit de mardi à mercredi entre démocrates et républicains sur un plan de soutien massif à l'économie américaine de 2000 milliards de dollars.

Avant que l'accord entre élus américains ne soit dévoilé, l'indice Dow Jones avait achevé sa meilleure séance depuis 1933, sa plus forte progression en points de son histoire et le plus important volume jamais connu, relève mercredi dans son commentaire matinal John Plassard de Mirabaud Securities. Le compromis entre républicains et démocrates a représenté la "cerise sur le gâteau".

Wall Street a également été dopée par un rachat d'actions vendeuses (short squeeze) massif, note l'expert. La tendance a aussi été alimentée par la forte hausse du taux d'approbation de Donald Trump qui est revenu à un plus haut niveau de 3 ans.

En Asie, très dynamique dès l'ouverture des échanges mercredi, la Bourse de Tokyo a accéléré au fil de la séance pour terminer sur un nouveau gain spectaculaire de 8,04%, dans la foulée de l'accord aux Etats-Unis sur un plan de relance titanesque.

Après une ouverture en fanfare, l'indice SMI des 20 valeurs vedettes de la Bourse suisse notait vers 09h35 à 9011,90 points, soit un bond de 3,19%. Le SLI progressait de 3,68% à 1332,53 points, alors que l'indicateur élargi SPI avançait également de 3,01% à 10'928,86 points. Mardi le SMI avait clôturé la séance sur un rebond de plus de 7%, après avoir chuté lundi de 5,37%.

Sur les trente valeurs vedettes du SLI, seules la très volatile AMS perdait du terrain, le titre du fabricant autrichien de capteurs lâchant 0,4%. A l'autre extrémité du classement, Partners Group (+10,0%) menait le bal des gagnants, devant Swiss Life (+9,9%). L'assureur a assuré mardi soir que sa capitalisation demeure solide nonobstant le krach observé sur les marchés financiers en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Le numéro un suisse de la prévoyance professionnelle a cependant décidé d'interrompre son programme de rachat d'actions.

Swiss Re arrivait en 3e position (+8%), les financières faisant de manière générale plutôt bonne figure. Credit Suisse (+4,7%) poursuivait ainsi son rebond. Publiant son rapport annuel, le numéro deux bancaire helvétique a confirmé rechercher activement le futur président de son conseil d'administration, après que l'actuel titulaire, Urs Rohner, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au-delà de l'assemblée générale de 2021.

En revanche, le programme de rachat d'actions en cours - pour un montant de 1 milliard de francs suisses au minimum, dont 325 millions déjà réalisés - pourrait voir sa voilure réduite. Le président de Credit Suisse a laissé entendre que la situation serait réévaluée dès que les perspectives de marché et les développements financiers et économiques offriront à nouveau la visibilité nécessaire.

Les trois poids lourds de la cote demeuraient un peu plus en retrait: Novartis gagnait 2,8%, Nestlé 2,3% et Roche 1,2%. En bas de tableau figuraient Givaudan (stable), Logitech (+0,1%) et Swisscom (+0,7%).

Le marché élargi était animé par quelques résultats annuels, dont ceux Vaudoise Assurances (+6,1%), Lalique (-4%) et Investis (+9,3%). Belimo (+3%) a lui assuré ne pas éprouver pour l'heure de difficultés majeures en matière de production, malgré les mesures mises en oeuvre pour sécuriser l'environnement de travail de ses employés à travers le monde, face à l'épidémie de coronavirus.

