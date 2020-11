Bourse Zurich: ouverture en yo-yo face à l'inconnu étasunien

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la séance de mercredi sur une note négative mais a tout de suite rebondi en territoire positif grâce aux poids lourds pharmaceutiques, dans un contexte marqué par une volatilité extrême, alors que l'issue de l'élection présidentielle américaine semble plus indécise que jamais.

La veille, Wall Street a terminé en forte hausse, alors même que les résultats définitifs pourraient n'être connus que dans les jours, voire les semaines, qui viennent. Les Bourses asiatiques scrutaient quant à elles fébrilement mercredi les premiers résultats de l'élection.

Après avoir mené le scrutin dans les premières heures de dépouillement, le candidat démocrate Joe Biden a peu à peu perdu du terrain et se retrouvait au coude-à-coude avec le président sortant Donald Trump. Ce dernier a d'ores et déjà revendiqué la victoire, plongeant les Etats-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude.

Evoquant une "fraude" sans livrer aucun élément concret, il a assuré vouloir saisir la Cour suprême, sans préciser sur quel motif. "Nous étions prêts à célébrer quelque chose de magnifique", a-t-il encore affirmé dans une déclaration confuse et sans équivalent dans l'histoire moderne.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,15% à 10'019,04 points, après avoir ouvert sous la barre des 10'000 points. Le Swiss Leader Index (SLI) reculait en revanche de 0,40% à 1537,55 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,06% à 12'458,53 points. Sur les 30 principales cotations de SIX, 11 gagnaient du terrain et 19 en cédaient.

Rarement les mastodontes pharmaceutiques auront autant joué leur rôle défensif, le bon Roche s'appréciant de 2,1% et la nominative Novartis de plus de 2,0%. Le troisième poids lourd Nestlé (+0,04%) se maintenait de justesse du bon côté de la barre.

Rescapé des échanges avant-Bourse, Swiss Life (-0,6%) avait glissé dans le rouge. L'assureur-vie a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année une baisse des volumes encaissés, mais les revenus issus des frais et commissions ont progressé.

SGS (-0,5%) a annoncé l'acquisition du néo-zélandais Engineering Control Limited (ECL), pour un montant non dévoilé.

Les valeurs bancaires fermaient la marche, avec pour tenir la lanterne rouge Credit Suisse (-3,6%), qui a vu son objectif de cours raboté par Citigroup, derrière UBS (-3,1%) et Julius Bär (-2,5%).

Adecco (+1,4%), qui a fait hier le point sur sa situation sur le troisième trimestre, semblait au contraire profiter d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Goldman Sachs, qui reste neutre sur le titre.

Sonova (+0,5%) semblait au contraire profiter du relèvement de son objectif de cours par Berenberg, qui confirme "hold".

buc/lk