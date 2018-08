Bourse Zurich: ouverture juste positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance sur une note légèrement positive lundi. Les indications préalables en provenance de Wall Street étaient relativement bonnes. Vendredi, le Dow Jones a fini proche du plus haut de la journée. A Tokyo, le Nikkei a fini en recul de 0,08% lundi.

En Suisse, la saison des résultats reprend gentiment avec les chiffres de quelques entreprises du marché élargi. Au niveau des blue chips, Vifor Pharma dévoilera ses données mercredi, Zurich et Adecco feront de même jeudi.

Vers 9h10, le SMI gagnait 0,02% à 9160,23 points, le SLI 0,04% à 1498,67 points et le SPI 0,05% à 10'897,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 montaient, 13 reculaient et 3 étaient stables.

Dufry (+1,4%) venait en tête et Aryzta (-4,4%) en queue de peloton.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,6%) perdait du terrain. Barclays a réduit l'objectif de cours et confirmé "underweight". L'analyste estime notamment que les attentes de consensus pour l'évolution des bénéfices, en particulier dans la banque d'investissement, sont trop élevées et la gestion de fortune devrait croître moins fortement qu'attendu. UBS grignotait 0,03% et Julius Bär prenait 0,2%.

Dans le camp des poids lourds, Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours de Novartis (+0,1%) et confirmé "buy". L'analyste a fortement réduit sa prévision de chiffre d'affaires maximum de Kisqali, à 1,3 milliard de dollars de 7 milliards. Roche perdait 0,1% et Nestlé gagnait 0,1%.

Vontobel a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re (stable) mais a confirmé "buy". Les nouvelles estimations reflètent la faible évolution des marchés financiers au 1er semestre.

Après les chiffres semestriels de Lonza (-0,3%), UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les résultats sont une nouvelle preuve de la croissance à long terme sur les marchés finaux du groupe, a commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, Belimo (+4,5%) et la Banque cantonale de Glaris (+3,0%) ont publié leurs résultats semestriels.

Ceva Logistics (+1,4%) a finalisé son refinancement à hauteur de 1,4 milliard de dollars.

