Bourse Zurich: ouverture largement dans le vert, contexte porteur

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est ouverte sur un net regain d'optimisme, après une série de nouvelles interprétées favorablement pour la conjoncture mondiale et des reprises vigoureuses de la veille à l'international. En Suisse, la journée est marquée par des données macro-économiques (PIB), avec guère d'annonces de grandes entreprises.

Le psychodrame britannique s'est poursuivi mercredi soir, les députés britanniques ayant approuvé une proposition de loi imposant à Boris Johnson de demander à l'UE un nouveau report du Brexit pour éviter une sortie sans accord. Le Premier ministre a immédiatement répliqué en appelant à des élections anticipées, elles aussi rejetées.

Les principaux indices américains ont fini en forte hausse mercredi. Ce mouvement se faisait après l'annonce que Carrie Lam, qui contrôle le pouvoir exécutif à Hong Kong retirerait le projet de loi d'extradition qui a mis le feu aux poudres. "Cela laisse donc supposer que la crise de Hong Kong pourrait rapidement toucher à sa fin", note John Plassard, de Mirabaud Securities.

Les marchés ont aussi été portés par l'accalmie dans les tensions commerciales entre Washington et Pékin et la perspectives de nouvelles négociations dès octobre à Washington entre la Chine et les Etats-Unis. Le Nikkei a gagné plus de 2,2% durant la nuit.

A 09h12, le SMI s'étoffait de 0,29% à 9922,89 points. La veille l'indice phare avait déjà gagné 0,43%. Les 10'000 points semblent à nouveau dans la ligne de mire. Le SLI s'enrobait de 0,50% à 1511,18 points et l'indice élargi SPI de 0,27% à 12'105,06 points.

UBS s'envolait de 1,4% après des indications dans la presse sur une réorganisation de la banque d'affaires. Credit Suisse (+0,9%) pointait aussi vers le haut.

Swatch (+1,6%) et Richemont (+1,1%) étaient aussi très prisées (+1,0%), les valeurs du luxe continuant leur reprise après la forte poussée de la veille, dans le sillage de la détente à Hongkong.

Les valeurs défensives comme Nestlé (-0,1%) Roche (-0,2%) et Novartis (-0,1%) étaient moins recherchées, tandis que LafargeHolcim cédait 0,2% après un abaissement de cours de Deutsche Bank.

Sur le marché élargi, AMS était très vert (+2,4%), après des informations d'initiés selon lesquelles il n'y aurait pas de bataille avec Bain Capital et The Carlyle Group pour le rachat d'Osram.

SIG Combibloc reculait de 1,4% après le désengagement d'un actionnaire (Onex), qui a descendu sa participation à moins de 42%.

op/al