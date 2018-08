Bourse Zurich: ouverture légèrement négative, le luxe en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sur une note légèrement négative, ne parvenant pas à poursuivre sur le rebond de la veille. La saison des résultats a repris avec les données de plusieurs sociétés du marché élargi. Au niveau des blue chips, on Richemont et Swatch retiennent l'attention après les chiffres des exportations horlogères en juillet.

Sur le plan macroéconomique, la journée sera calme, aucune donnée importante n'étant à l'agenda. On suivra en cours de semaine la publication des minutes des dernières séances de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi. La traditionnelle rencontre des banquiers centraux à Jackson Hole est aussi au programme en fin de semaine.

Vers 9h15, le SMI reculait de 0,09% à 9051,56 points. Le SLI cédait 0,13% à 1474,03 points et le SPI 0,07% à 10'784,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 reculaient et 6 avançaient.

LafargeHolcim, Lonza (chacun +0,3%) et Sonova (0,2%) occupaient le podium provisoire.

A l'inverse, Aryzta et Swatch (chacun -1,0%) et Richemont, Geberit, SGS, Bâloise et Vifor (tous -0,5%) reculaient le plus nettement.

Richemont et Swatch ne profitaient pas de la nouvelle hausse des exportations horlogères en juillet, de 6,6% à 1,82 milliard de francs suisses.

Sika (-0,4%) a inauguré un nouveau site de production à Dubaï, au sein duquel ont déjà été transférées les capacités locales existantes du chimiste de la construction dans le domaine des mélanges additifs.

Dufry (-0,2%) a entrepris de retirer ses Brazilian Depositary Receipt (BDR) et a déposé une demande en ce sens auprès de l'opérateur de la place de São Paulo. L'exploitant de boutiques hors taxes explique cette décision par le faible niveau de liquidités des échanges au Brésil ainsi que par une complexité inutile.

Roche (+0,2%) soutenait l'indice, alors que Novartis et Nestlé (chacun -0,1%) le freinaient.

Sur le marché élargi, les financières VP Bank (-5,1%), BC de Lucerne (0,2%) et BC de Thurgovie (pas traité) ont dévoilé leurs chiffres semestriels, ainsi que les industrielles Huber+Suhner (+9,8%), Implenia (-6,1%), Komax (+9,2%) Schlatter (+1,7%), Siegfried (+1,3%) et Von Roll (+1,4%).

rp/op