Bourse Zurich: ouverture légèrement positive, guerre commerciale en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi sur une note légèrement positive. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine connaît une nouvelle étape: l'administration Trump a imposé de nouvelles taxes sur 16 milliards de produits chinois importés aux USA, pour punir Pékin, accusé de pratiques commerciales déloyales. En représailles, Pékin a imposé des taxes douanières sur 16 milliards de dollars de produits américains importés.

En Suisse, la saison des résultats continue avec les données de plusieurs sociétés du marché élargi, dont le groupe de télécom Sunrise et la Banque cantonale vaudoise.

Vers 9h15, le SMI gagnait 0,18% à 9064,90 points, le SLI 0,13% à 1478,84 points et le SPI 0,19% à 10'813,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 montaient, 9 reculaient et Clariant et Swatch étaient stables.

Julius Bär (+0,6%) faisait la meilleure performance du moment.

Novartis (+0,1%) assure avoir atteint le critère primaire d'évaluation de son inhibiteur expérimental de PI3K alpelisib (BYL719) en combinaison avec le fulvestrant contre une forme spécifique de cancer du sein, lors de son étude clinique de phase III baptisée Solar 1. Nestlé prenait 0,4% et Roche 0,2%.

Kühne+Nagel (-0,5%) tenait la lanterne rouge.

Sur le marché élargi, l'évolution des activités de la Banque cantonale vaudoise (BCV/-0,5%) s'est révélée en demi-teinte au premier semestre. L'établissement a reculé dans les crédits et enregistré une modeste hausse dans les affaires de gestion, avec de bonnes entrées nettes d'argent. La vente d'un bien immobilier a permis d'améliorer nettement le bénéfice net.

Sunrise (+5,1%) a subi au deuxième trimestre une érosion de sa rentabilité, malgré une modeste progression des revenus. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 2,1% à 463 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net a fondu de 10,1% à 24 millions. La direction relève néanmoins ses ambitions d'excédent d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice.

Perrot Duval (pas traité), Peach Property (+1,5%) et LLB (+0,5%) ont aussi dévoilé leurs résultats intermédiaires.

Landis+Gyr (+0,3%) continuera de fournir des compteurs électriques intelligents au français Enedis. Un contrat en cours a été prolongé, dont les détails financiers n'ont pas été révélés.

Von Roll (+5,1%) fournira durant 5 ans des systèmes d'isolation électrique à Renault, qui équipe déjà ses voitures électriques Zoé avec des produits du groupe helvétique. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.

