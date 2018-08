Bourse Zurich: ouverture négative, attente du protocole de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note négative. Les espoirs de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont apaisé les marchés financiers ces derniers jours. La crainte de valorisations trop élevées est aussi oubliée pour le moment. Mardi, le S&P 500 a inscrit un nouveau record historique. Les trois principaux indices de Wall Street n'ont toutefois pas pu maintenir tout à fait le rythme après les clôtures en Europe.

En Suisse, la saison des résultats de petites et moyennes capitalisations continue de battre son plein avec notamment les données de deux petits nouveaux à la Bourse, Sensirion et Medartis. Hors-Bourse, on s'intéressera aussi aux informations diffusées par le géant bancaire Raiffeisen.

Sur le front macroéconomique, on attend cet après-midi aux Etats-Unis les reventes de logements en juillet et les stocks hebdomadaires de pétrole. Les investisseurs suivront surtout en soirée (heure suisse) la publication des minutes de la dernière séance de la Fed.

Vers 9h15, le SMI reculait de 0,30% à 9055,30 points, le SLI de 0,22% à 1476,6 points et le SPI de 0,27% à 10'793,66 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 reculaient et 9 montaient.

Le podium provisoire se composait des assureurs Swiss Life (+0,6%), Bâloise (+0,4%) et Adecco (+0,3%).

A l'inverse, Lonza (-1,0%) tenait la lanterne rouge. Julius Bär (-0,8%), Novartis, Logitech et Sika (toutes -0,6%) faisaient aussi partie des gros perdants.

Avec Novartis, les deux autres poids lourds Roche et Nestlé cédaient chacun 0,3%. Quant aux deux autres bancaires du SMI, Credit Suisse perdait 0,1% et UBS un tout petit 0,02%.

Sur le marché élargi, Bossard (+4,6%), Feintool (+3,6%), Medartis (-0,3%), Orior (+1,2%) et Sensirion (+3,6%) ont publié leurs résultats semestriels.

DKSH (+0,1%) a conclu un accord de coopération avec la société LivaNova, spécialisée dans les techniques médicales. L'accord concerne la commercialisation d'appareils pour la chirurgie cardiaque dans les hôpitaux asiatiques, a précisé DKSH mercredi. Les détails financiers de n'ont pas été communiqués.

rp/fr