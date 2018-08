Bourse Zurich: ouverture négative au lendemain de la fête nationale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi sur une note négative, au lendemain du jour férié de la fête nationale. Mercredi, les principales places européennes ont perdu du terrain, alors qu'à Wall Street, les indices ont terminé en ordre dispersé. Une fois de plus, le dossier de la guerre commerciale plombe l'ambiance.

La banque centrale américaine (Fed) a laissé les taux d'intérêt inchangés mais insisté sur la "forte" croissance de l'activité de l'économie américaine, signalant la probabilité d'une prochaine hausse du coût du crédit.

Le climat de la consommation en Suisse a connu un coup de mou au cours des trois derniers mois, selon le Seco. Les perspectives conjoncturelles demeurent favorables, mais les consommateurs sont moins optimistes que par le passé.

Vers 09h10, le SMI cédait 0,26% à 9150,67 points, le SLI 0,29% à 1499,06 points et le SPI 0,23% à 10'872,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 reculaient et 11 montaient.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,4%) soutenait l'indice. Roche (-0,3%) et Novartis (-0,2%) cédaient du terrain. Les deux entreprises pharma se préparent à un Brexit dur et prévoient d'augmenter leurs stocks de médicaments, ont-ils confirmé mercredi après divers articles de presse.

Aux bancaires, Francfort pourrait devenir le siège européen des opérations de banque d'affaires et de marché de capitaux de Credit Suisse (-0,3%), qui aurait choisi le centre financier allemand comme solution de remplacement pour Londres dans la perspective du Brexit, selon le Financial Times. UBS perdait 0,6% et Julius Bär 1,1%.

Barclays a relevé l'objectif de cours de Clariant (-0,3%) et a confirmé "equal weight". L'analyste a notamment relevé l'impressionnante croissance du chiffre d'affaires de la division Care Chemicals.

Sur le marché élargi, Kardex (+1,7%) et VAT (-8,7%) ont publié leurs résultats semestriels. Ce dernier a vu son bénéfice net s'étoffer au 1er semestre, légèrement au-dessus des attentes. Dans le même temps, le groupe saint-gallois révise nettement à la baisse ses attentes en terme de chiffre d'affaires pour l'année, en raison d'une chute des commandes au 2e trimestre.

GAM (-7,9%) a arrêté le négoce de son fonds lié à la stratégie "Absolute return bond" après la suspension de son responsable Tim Haywood, directeur des investissements, annoncée mardi dernier.

Zur Rose (+0,2%) étend sa présence en Europe avec l'acquisition de la plateforme espagnole de vente sur internet Promofarma. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

rp/lk