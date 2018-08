Bourse Zurich: ouverture peu changée, légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note peu changée, légèrement positive. Les indications préalables en provenance de Wall Street étaient favorables, les indices ayant terminé dans le vert. Les craintes autour de la crise américano-turque sont repassées au second plan, même si le ton ne baisse pas entre les deux pays.

Le président turc Ergodan a demandé à ses compatriotes de boycotter les produits électroniques américains en réaction aux sanctions et droits de douanes US. Ce matin, la Turquie a en outre annoncé une augmentation des droits de douane sur plusieurs produits US.

Vers 9h15, le SMI gagnait 0,07% à 9016,61 points, le SLI 0,11% à 1473,90 points et le SPI 0,09% à 10'751,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 montaient, 10 reculaient tandis que Bâloise et Sika étaient stables.

Les plus gros gagnants étaient Swiss Life (+0,9%), Logitech (+0,7%), Julius Bär et UBS (chacun +0,6%). Credit Suisse prenait 0,5%.

Au lendemain des chiffres de Geberit (+0,02%), Vontobel a réduit l'objectif de cours de Geberit et a confirmé "buy", saluant notamment la solide croissance organique, soutenue par la commercialisation de nouveaux produits.

Swisscom, qui publiera ses données jeudi cédait marginalement 0,02%. Schindler (+0,3%) fera de même vendredi.

Dans le camp des poids lourds, Roche gagnait 0,3%, Novartis cédait 0,1% et Nestlé 0,02%.

Sur le marché élargi, Kudelski chutait de 3,9% après la publication de faibles résultats semestriels. Le groupe technologique vaudois a vu son chiffre d'affaires chuter de 10,3% à 446 millions de dollars, pour une perte nette de 36,5 millions, plus prononcée que les prévisions les plus pessimistes.

La BC de Saint-Gall (+0,4%), VZ Holding (-0,3%), Zur Rose (+0,3%) ont aussi publié leurs résultats intermédiaires.

BFW (pas traité) a publié de premières données semestrielles non auditées et annoncé la vente de quelques immeubles.

DKSH (+0,4%) a conclu un accord avec le producteur coréen de confiseries Lotte pour la distribution et la vente de ses produits à Singapour. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Au lendemain des chiffres de Straumann (-0,7%), quatre analystes ont relevé l'objectif de cours avec recommandations respectives entre "hold" et "outperform". HSBC par exemple a été impressionné par la croissance organique du 2e trimestre.

rp/lk