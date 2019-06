Bourse Zurich: ouverture prévue en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse lundi, enchaînant sur la clôture négative de vendredi. Wall Street avait également repris son souffle en fin de semaine dernière et ne devrait pas soutenir les indices helvétiques. Les tensions croissantes entre l'Iran et les Etats-Unis ne devraient pas rassurer les investisseurs.

Donald Trump a annulé à la dernière minute des frappes programmées contre l'Iran après la destruction d'un drone de surveillance le 20 juin. Le président américain a en revanche autorisé secrètement des représailles sous forme de cyberattaques contre les systèmes de défense iraniens, ont affirmé Yahoo! News et le Washington Post.

Selon les spécialistes de Mirabaud Securities, "les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans l'attente d'avoir des informations" notamment sur les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz et les relations commerciales entre Washington et Pékin.

A 08h02, le SMI baissait de 0,16% à 9907,22 points, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. Hormis SGS (+0,4%), toutes les autres valeurs du SMI s'inscrivaient dans le rouge.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification a vendu Petroleum Service Corporation (PSC) à la société d'investissement américaine Aurora Capital Partners pour 335 millions de dollars. Selon le directeur général Frankie Ng, cette cession s'inscrit "dans le cadre de l'évolution de l'orientation stratégique de l'entreprise annoncée en novembre 2018".

Les nouvelles étaient sinon une denrée rare au niveau des "blue chips". Les bancaires Credit Suisse (-0,4%) et UBS (-0,5%) reculaient un peu plus que la moyenne, tandis que Julius Bär (+1,4%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation.

Parmi les autres valeurs financières, Partners Group (+1,7%) était vivement recherché.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche (-0,1%) évoluaient avec le marché.

L'actualité était un peu plus abondante sur le marché élargi, où Bell (pas de cours avant-Bourse) a cédé ses activités dans les saucisses en Allemagne, pour se concentrer sur le jambon cru. Le prix de vente n'a pas été dévoilé, mais la cession va réduire les recettes nettes de 85 millions de francs suisses. Une charge exceptionnelle de 35 millions va également peser sur les résultats de cette année, suite à cette opération.

Santhera Pharmaceuticals (pas de cours avant-Bourse) a obtenu de l'autorité sanitaire britannique (MHRA) une nouvelle prolongation de l'accès provisoire de patients au médicament Raxone.

Bossard (pas de cours avant-Bourse) a racheté auprès d'Aquaero les activités de distribution de l'allemand Sacs Boysen Aerospace Group. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été détaillés.

al/fr