Bourse Zurich: ouverture quasiment à l'équilibre, euphorie post-G20 oubliée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mardi en hausse marginale, reléguant aux oubliettes l'euphorie suscitée par la trêve de trois mois conclue entre Washington et Pékin sur le front commercial à l'occasion du G20 qui s'est tenu le week-end dernier à Buenos Aires.

"Les anticipations font que les investisseurs vont rapidement passer à d'autres sujets (...) le nombre de hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis à attendre en 2019, la croissance américaine, l'évolution du prix du baril de pétrole, la situation politique en Italie ou encore l'avenir du Brexit", énumèrent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal.

Après 18 heures de négociations, les ministres des Finances de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur la réforme de la zone euro. Ce dernier, dont les contours n'ont pas encore été communiqués, devra encore recevoir l'accord des chefs d'Etat et de gouvernement lors d'un sommet jeudi et vendredi prochains à Bruxelles.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait de 0,02% à 9108,38 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,12% à 1408,42 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,03% à 10'628,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 cédaient du terrain et six en gagnaient, UBS et Sika restant sur leurs marques.

Dans la soirée de lundi, Roche (+0,1%) a présenté de nouvelles données de phase III pour ses médicaments Hemlibra (emicizumad) et Venclexta (venetoclax), à l'occasion du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego.

Son concurrent Novartis (-0,5%) va lancer deux études de phase III sur son traitement expérimental ligelizumab (QGE031) contre l'urticaire spontané chronique.

Le troisième larron Nestlé (+0,9%) dominait les premiers échanges, devançant d'une encolure Swisscom et Givaudan (+0,8%), sans nouvelle particulière.

Lanterne rouge des échanges avant-Bourse, Swiss Life perdait 0,6%, vraisemblablement en raison d'un abaissement de recommandation de la part de Kepler Cheuvreux.

Geberit (-1,4%) était également à la traîne, après sa rétrogradation à "hold", après "buy", par Vontobel assortie d'un coup de rabot sur l'objectif de cours.

