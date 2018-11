Bourse Zurich: ouverture quasiment à l'équilibre, poids lourds en renfort

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note quasiment stable, malgré des informations préalables qui ne laissaient pas beaucoup de place à l'optimisme. Vendredi, Wall Street avait terminé en net recul après avoir fluctué au gré d'informations contradictoires sur un éventuel accord commercial entre Washington et Pékin. En Suisse, les poids lourds ont joué à fond leur rôle défensif.

"La valse-hésitation sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se traduit par la volatilité sur les marchés mondiaux", soulignent les analystes de CMC Markets lundi dans un commentaire.

Devant un parterre de dirigeants mondiaux réunis au tout premier Salon des importations de Shanghai, le président chinois Xi Jinping a assuré que son pays allait "augmenter ses efforts" pour ouvrir son marché et accroître ses achats à l'étranger, mais sans annoncer de grandes mesures concrètes.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Chine a fait état de son plus bas niveau d'activité dans les services depuis plus d'un an.

Après une ouverture dans le vert de justesse, à 09h10 le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,09% à 8983,99 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,31% à 1418,69 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,11% à 10'603,95 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 perdaient du terrain et six en gagnaient.

La lanterne rouge revenait à Dufry (-2,3%). Le détaillant aéroportuaire a enregistré sur neuf mois une croissance organique de 3,1%, en deçà des attentes et très loin des 7,9% enregistrés un an plus tôt.

Dans le cadre de sa journée recherche & développement (R&D), Novartis (+0,4%) a annoncé détenir dans son portefeuille 26 médicaments susceptibles de générer plus d'un milliard de ventes par an.

Les deux autres poids lourds de l'indice Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,1%) soutenaient également le marché tant bien que mal. La défensive Swisscom (+0,3%) et les assureurs Zurich (+0,1%) et Swiss Life (+0,03%) parvenaient également à tirer leur épingle du jeu.

Après un spectaculaire rebond vendredi, où elle avait engrangé plus de 4%, la porteur Swatch se délestait de 1,3%, alors que le concurrent Richemont perdait 0,4%.

AMS (-1,3%) continuait d'évoluer dans les tréfonds du classement, après la publication de chiffres trimestriels décevants de la part du géant technologique Apple vendredi dernier.

