Bourse Zurich: ouverture robuste après les pertes de lundi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une ouverture vigoureuse mardi, après la séance difficile de la veille (-0,59% à la clôture du SMI). De nombreux nuages restent suspendus dans le ciel des investisseurs, mais l'heure semble encore être à l'expectative.

Les investisseurs restent hésitants, comme l'a montrée lundi la clôture à Wall Street, avec un Dow Jones quasiment à l'équilibre (+0,06% à 26'949 points). Les Etats-Unis et la Chine alternent le chaud et le froid dans leur litige commercial, les nouvelles d'une possible détente succédant à celles laissant poindre un statu quo ou un durcissement.

L'indice Nikkei a terminé mardi matin légèrement dans le vert. Les marchés, dans l'ensemble, paraissaient toujours résilients malgré les nombreux points en suspens, comme le Brexit (avec ou sans accord), la faillite monumentale du voyagiste Thomas Cook ou le climat d'anxiété marqué par les craintes de récession exacerbées par des données économiques peu favorables en Europe, lundi, ou encore les préoccupations sur l'environnement.

"Le moral des chefs d'entreprises en Suisse a continué à baisser", constate IG mardi, en référence aux dernières données conjoncturelles peu favorables sur le Vieux-Continent.

A 09h10, le SMI montait de 0,45%% à 10'041,37 points, le SLI prenait 0,24% à 1535,55 points et l'indice élargi du SPI s'enrobait de 0,44% à 12183,17 points. Sur les 30 entreprises du SMI, 18 étaient dans le vert et 12 dans le rouge.

Les poids lourds étaient à nouveau très en vogue. Nestlé (+0,8%), Novartis (+0,6%) et Roche (+0,5%) contribuaient largement à la hausse globale. AMS caracolait en tête avec +1%. UBS était dans le haut du peloton avec +0,2%.

Le numéro un bancaire a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Banco do Brasil pour une alliance dans la banque d'affaires (partenariat stratégique) sur plusieurs marchés-clés en Amérique du Sud. Credit Suisse de son côté lâchait 0,1%,

Les bancaires sont sous les feux de la rampe depuis vendredi et les révélations de médias d'outre-Sarine sur des scènes dignes d'un polar dans les milieux de la Bahnhofstrasse, avec la poursuite par trois détectives d'Iqbal Khan, banquier star qui vient de quitter Credit Suisse après avoir été débauché par UBS pour y co-diriger la gestion de fortune internationale.

Une procédure pénale a été lancée sur plainte par la justice zurichoise après que les trois hommes, qui avaient pris en chasse en voiture le banquier avant de tenter de lui arracher son smartphone, eurent été provisoirement interpellés.

Les valeurs du luxe Swatch (-0,6%) et Richemont (-0,4%) étaient sous pression, tout comme Partners Group (-0,6%).

SGS, qui a annoncé le rachat de l'américain Argus International (10 millions de dollars de chiffre d'affaires), cédait 0,1%.

Sur le marché élargi SPI, Kuros s'envolait de +9,1% après l'annonce du lancement officiel de Magnetos (substitut osseux), tandis que Schmolz+Bickenbach se remettait un peu de ses récents déboires en gagnant 1,7%.

DKSH s'étoffait de 0,4% après la conclusion d'un contrat avec le prestataire de services financiers indonésien BNI Syariah en vue de l'édification d'un centre de données propre à l'établissement.

op/al/ol