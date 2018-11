Bourse Zurich: ouverture très positive

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich a ouvert résolument dans le vert vendredi, dans la foulée d'un début de mois novembre euphorique sur les marchés financiers internationaux. L'indice suisse des valeurs vedettes (SMI) est bien part pour finir la semaine au-delà des 9000 points.

"Les indices ont repris leur ascension après que le président américain Donald Trump a affirmé avoir eu une très bonne conversation au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping sur le sujet du commerce", observe Mirabaud Securities dans son bulletin matinal.

L'optimisme reste de mise, dans la foulée du bond de 2,56% enregistré durant la nuit par le Nikkei japonais. Cependant, des prises de bénéfice sont possibles après deux séances de nettes hausses sur les principaux indices (américains), dans la foulée d'un mois d'octobre rouge vif. Les marchés demeurent sur le balan.

Dans cette optique, les statistiques sur l'emploi américain, à 13h30, seront particulièrement suivies. Les marchés des actions se montrent actuellement extrêmement volatils.

Vers 09h10, le SMI s'étoffait de 0,52% à 9061 points, le SLI progressait de 1,01% à 1434,83 points et le SPI gagnait 0,52% à 10'694 points. La veille, l'indice des valeurs vedettes avait fléchi de 0,05% tout en restant au-dessus des 9000 points (9017,25 points à la clôture).

Le front des nouvelles d'entreprises était dégarni, après une journée de jeudi chargée.

Seules trois des valeurs vedettes du SMI étaient dans le rouge, mais non des moindres. Nestlé cédait 0,4%, Novartis 0,2% et Roche 0,5%. Cette baisse des trois poids lourds était de nature à expliquer la sensible différence d'évolution entre les deux indices SMI et SLI.

Les valeurs du luxe avaient la cote auprès des investisseurs. Swatch bondissait de 3,9% et Richemont de 2,8%.

Dans une moindre mesure, ABB et Lonza (+1,8% chacun), ainsi que SGS (+2,0%) et LafargeHolcim (+2,1%) tiraient aussi l'indice vers le haut.

Credit Suisse (+ 0,5%) ne subissait pas les conséquences de trois révisions à la baisse de son objectif de cours, par JPMorgan, CFRA et UBS. L'action d'UBS de son côté bondissait de 2,2%.

Kühne+Nagel abandonnait 1,0% à l'ouverture après un abaissement de recommandation de HSBC.

