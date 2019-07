Bourse Zurich: pas de direction claire pour la 1ère séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sans direction claire lundi. Le SMI s'est rapproché à moins de 4 points des 10'000 vers 13 heures, mais n'est pas parvenu à refranchir ce niveau tout en finissant dans le vert, comme le SPI et alors que le SLI a très légèrement fléchi.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée. Les investisseurs tablent désormais sur une baisse moins forte des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) après le bon rapport de l'emploi en juin diffusé vendredi.

Ces données, toujours très suivies par les investisseurs, suggèrent un fort dynamisme de l'économie américaine, et n'inciteraient donc pas forcément la Fed a baisser énergiquement les taux pour continuer à soutenir l'activité. Les nuages s'amoncellent sur les baisses de taux", ont affirmé lundi les analystes de Wells Fargo.

Les tensions au Moyen-Orient continuaient par ailleurs de retenir l'attention. L'Iran a annoncé dimanche qu'il allait commencer à enrichir son uranium à des niveaux prohibés par le désormais obsolète accord international sur son programme nucléaire.

Au niveau macroéconomique, la production industrielle allemande a retrouvé des couleurs en mai, après un tassement en avril, mais dans une mesure moindre qu'escompté par les économistes. L'excédent commercial a également pris l'ascenseur. Paris en revanche a raboté ses ambitions de croissance pour le 2e trimestre.

En Suisse, les nuitées hôtelières ont nettement rebondi au mois de mai, pour représenter quelque 3 millions de réservations honorées.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,14% à 9949,10 points, avec un plus haut à 9996,88 et un plus bas à 9944,99. Le SLI a cédé 0,04% à 1531,18 points et le SPI a pris 0,16% à 12'088,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont progressé, 14 reculé et Geberit a fini stable.

Julius Bär (-4,9%) a terminé lanterne rouge, précédant Credit Suisse (-1,1%) et Vifor (-1,0%).

Julius Bär a créé la surprise avec la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Philipp Rickenbacher dès septembre. Malgré dénégations et démentis depuis fin 2017, le passage de Bernhard Hodler à la tête de l'établissement zurichois s'apparente ainsi à un intérim.

La troisième bancaire UBS (-0,5%) a aussi cédé du terrain. Selon des observateurs, les deux grandes banques helvétiques pourraient profiter des coupes drastiques adoptées par Deutsche Bank pour grignoter des parts de marché au mastodonte allemand.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,9%) a pesé sur l'indice, alors que Novartis (+0,5%) et Nestlé (+1,3%, meilleure performance du jour) l'ont soutenu.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de l'action du géant de Vevey et confirmé "underperform". L'analyste a réduit ses prévisions de bénéfice par action de 3% en raison des cours de change.

La Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "hold". L'analyste prévoit que le Bâlois aura maintenu la cadence au 2e trimestre, portée notamment par les médicaments Entresto et Cosentyx.

Le patron de Roche Severin Schwan a concédé que l'acquisition de l'américain Spark prend plus de temps qu'espéré. Il a indiqué que la finalisation de l'opération devrait être chose faite d'ici la fin de l'année.

Barclays a relevé l'objectif de cours de Swiss Re (+0,2%) et confirmé "overweight". L'analyste prévoit un accroissement des pertes sur la première moitié de 2019, mais estime néanmoins que la probabilité pour un nouveau programme de rachat d'actions augmente avec l'approche de l'introduction en Bourse de ReAssure.

La banque britannique a aussi relevé l'objectif de cours de Temenos (+0,2%), confirmant "underweight". L'analyste table sur une poursuite du développement du spécialiste des logiciels bancaires, mais souligne que cette évolution est déjà largement intégrée dans le cours.

LafargeHolcim (+0,1%) a vu Barclays remonter sa recommandation à "equalweight" de "underweight" et augmenter l'objectif de cours. L'analyste perçoit notamment les prémices de la réussite de la transformation du géant helvético-français.

Sur le marché élargi, Hochdorf (-7,2%) envisage des désengagements d'envergure pour assainir ses finances.

Obseva (-4,2%) a finalisé le recrutement de patientes pour une étude de phase III sur le Linzagolix contre les saignements menstruels importants liés aux fibroses utérines.

rp/ck