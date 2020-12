Bourse Zurich: pas de direction claire pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sans franche direction lundi. Le SMI, a dans un premier temps plongé dans le rouge avant de remonter fortement en matinée et d'inscrire un plus haut du jour au début de l'après-midi. L'indice phare de la place zurichoise a ensuite vu ses gains s'envoler petit à petit, pour terminer juste en dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street reprenait son souffle en matinée après une série de records.

"Pour la première fois en cinq semaines, les investisseurs abordent le lundi sans nouvelles fraîches autour d'un vaccin" contre le coronavirus, note JJ Kinahan de TD Ameritrade. "La Bourse est dans le rouge en partie en raison d'un nouveau week-end difficile, avec une hausse des cas de contamination dans une grande partie" des Etats-Unis, a poursuivi l'expert. "L'aversion au risque semble pour l'heure être de retour tandis que les obligations et la volatilité grimpent".

La semaine à Wall Street devrait par ailleurs être rythmée par plusieurs entrées en Bourse très attendues, dont celle de la plateforme de locations de logements Airbnb et celle du livreur de nourriture DoorDash.

Le SMI a terminé en hausse de 0,10% à 10'375,38 points, avec un plus haut à 10'422,96 et un plus bas à 10'337,42 points. Le SLI a pris 0,06% à 1632,05 points et l'indice du marché élargi SPI 0,09% à 12'900,29 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

La volatile AMS (-3,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Lonza (-1,5%) et Lafargeholcim (-0,9%).

Les bancaires Credit Suisse (-0,6%) et Julius Bär (-0,2%) ont perdu du terrain, alors qu'UBS (+0,5%) en a gagné. Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours des trois banques avec recommandation "hold" pour UBS et Bär et "buy" pour Credit Suisse. Independent Research a pour sa part relevé l'objectif d'UBS et de Credit Suisse, confirmant à chaque fois "acheter". Les nouvelles prometteuses à propos d'un vaccin contre le coronavirus annoncent une reprise de la conjoncture mondiale, ce dont devrait profiter le secteur bancaire, a commenté l'analyste.

Adecco (-0,3%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif et confirmation de recommandation "neutral" par Goldman Sachs. Les tendances au 4e trimestre sont un peu meilleures que prévu et les objectifs à moyen terme annoncés lors de la journée des investisseurs vont aussi dans la bonne direction, selon l'analyste.

Le trio de tête se compose de Temenos (+2,6%), Logitech (+2,0%) et Partners Group (+1,2%).

Les poids lourds Roche (+0,7%), Nestlé et Novartis (chacun +0,1%) ont soutenu l'indice. Les deux pharma ont profité de la publication durant le week-end d'une série d'études cliniques positives. Novartis a présenté diverses données d'études avec Kymriah et Jakavi, tandis que Roche a vanté une combinaison Polivy/Rituxan contre le lymphome et Hemlibra contre l'hémophilie de type A.

Stifel a relevé l'objectif de cours de Sika (+0,2%) et confirmé "buy". Le patron de l'entreprise a récemment déclaré dans une interview que la barre des 10 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires pourrait être atteinte prochainement, a rappelé l'analyste.

UBS et Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch (+0,6%) et confirmé respectivement "neutral" et "equal weight". UBS a fait de même pour Richemont (+0,7%) avec recommandation "neutral" aussi.

Sur le marché élargi, Aryzta (+0,1%) a confirmé avoir reçu une offre conditionnelle à 80 centimes par action de la part du fonds d'investissement britannique Elliott Advisors. Le conseil d'administration du groupe zurichois va "attentivement" étudier la proposition de rachat. Le boulanger industriel a également cédé, pour un montant non précisé, ses activités dans les pizzas en Amérique du Nord au fonds américain de capital-investissement Brynwood Partners.

La société pharmaceutique genevoise Relief Therapeutics (+2,9%) et son partenaire de recherche américain Neurorx ont atteint le seuil de 165 patients Covid-19 convenu avec le régulateur aux Etats-Unis (FDA) pour une étude de phase IIb/III sur le RLF-100.

rp/buc