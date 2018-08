Bourse Zurich: pas de tendance claire en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse peinait à trouver une tendance claire vendredi à l'approche de la mi-journée, à l'image de la clôture de la veille, après une journée empreinte d'incertitude. Wall Street a terminé en baisse jeudi après une séance indécise, ballottée entre nouvelles taxes douanières sino-américaines, inquiétudes judiciaires autour de Donald Trump et indicateurs économiques mitigés.

Le bilan des discussions bilatérales qui viennent de s'achever à Washington pour tenter de réduire le différend commercial sino-américain est mitigé. Alors que Pékin évoque des communications "constructives et franches", aucune avancée notable n'a été annoncée.

L'Allemagne a confirmé une croissance robuste de 0,5% au deuxième trimestre et a annoncé un excédent budgétaire record sur la première moitié de l'année. En France, les créations d'entreprises ont reculé de 3,3% en juillet, après avoir déjà baissé de 1,1% en juin.

Au Japon, l'inflation s'est établie en juillet à 0,8%, une progression des prix similaire à celle constatée en juin et toujours très en-deçà des objectifs du gouvernement.

Dans l'après-midi figurent à l'agenda les commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, ainsi qu'un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole, devant des économistes et des patrons de banques centrales. Très attendu par les investisseurs, ce dernier pourrait contenir des indications concernant l'évolution des taux américains.

A 10h35, le SMI grappillait 0,04% à 9053,04 points, dans une fourchette étroite comprise entre 9075,88 et 9051,25 points. Le SLI progressait de 0,09% à 1478,88 points, alors que l'indice élargi SPI faisait quasiment du surplace (+0,02%) à 10'806,73 points. Sur les 30 principales cotations, 14 gagnaient du terrain et 16 en perdaient.

Au classement, UBS (+1,1%) menait la danse, devant Richemont (+1,0%) et Credit Suisse (+0,9%). La veille au soir, le numéro deux bancaire helvétique avait confirmé son attachement au marché russe, malgré les sanctions américaines, affirmant que la limitation de l'utilisation d'avoirs de clients russes ne constituait pas un gel de ces derniers. Le troisième mousquetaire bancaire Julius Bär progressait de 0,2%.

ABB progressait de 0,3%. Le conglomérat helvético-suédois poursuivait ainsi sur sa lancée de la veille, lorsque des rumeurs concernant la vente de sa division à problèmes Power Grids avaient propulsé le titre aux avant-postes.

A l'autre extrémité du tableau, Kühne+Nagel disputait la lanterne rouge à Swisscom (-0,6% chacun). Le logisticien de Schindellegi renforce sa présence dans l'Empire du Milieu en s'alliant à son homologue chinois Sincero, spécialisé dans la gestion de l'approvisionnement pour l'industrie automobile. Le géant bleu a quant à lui vu son objectif de cours raboté par Credit Suisse, qui recommande toujours de se défaire du titre.

Les poids lourds avaient basculé dans le rouge, Nestlé (-0,3%) plus nettement que Novartis (-0,2%) et Roche (-0,1%). La veille, le dernier nommé a obtenu le feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour un nouveau test Cobas, et a cédé à Global Blood Therapeutics (GBT) les droits sur le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental.

Sur le marché élargi, le fabricant zurichois de semi-conducteurs U-blox dévissait de 16,8%, malgré le bond de plus d'un tiers sur un an de son bénéfice semestriel. La baisse des ventes et surtout le rabotage des objectifs ne passe pas auprès des investisseurs, estiment les analystes.

Mobilezone (+5,5%) a poursuivi sa progression sur tous les fronts au premier semestre. Le bénéfice opérationnel et net a bondi de près d'un quart et les ventes se sont étoffées de près de 10% en rythme annuel.

Le groupe fusionné Meier Tobler (-2,2%) était à la peine. Non seulement, l'équipementier du bâtiment a creusé ses pertes au premier semestre et anticipe un recul des ventes plus prononcé au deuxième, mais en plus il s'est vu sanctionné par le gendarme boursier SIX Exchange Regulation pour infraction aux normes comptables.

Adval Tech (+5,2%), Bachem (-3,2%) et Nebag (-0,9%) ont également présenté des chiffres à mi-parcours.

buc/al