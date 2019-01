Bourse Zurich: pertes contenues à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait de limiter ses pertes initiales jeudi à l'approche de la mi-journée, dans un contexte géopolitique toujours délicat à décrypter. L'avant-saison des résultats en Suisse marquait une pause du côté des principales cotations. Bossard, Swissquote ou encore Ascom ont toutefois levé un coin de voile sur leurs performances respectives l'an dernier.

"Les yeux se tourneront bientôt vers les résultats du quatrième trimestre avec les bancaires dès la semaine prochaine", avertit IG Bank dans un commentaire. L'établissement prévient d'ores et déjà que les contre-performances risquent d'être sévèrement sanctionnées en Bourse, tandis que les investisseurs risquent de profiter d'éventuelles bonnes nouvelles pour rapatrier leurs bénéfices.

Après un ralentissement de l'inflation en Chine en fin d'année dernière et un tassement de la production industrielle française en novembre, soit avant même l'offensive des "gilets jaunes", l'agenda conjoncturel s'attardera encore dans l'après-midi sur les marchés du logement et de l'emploi aux Etats-Unis. Plusieurs membres éminents de la Réserve fédérale américaine, dont son patron Jerome Powell, ont par ailleurs prévu de tenir des discours.

A 10h45, le Swiss Market Index (SMI) cédait encore 0,28% à 8663,44 points, après avoir essuyé un plancher à 8617,93 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'affaissait de 0,49% à 1335,62 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,24% à 10'123,84 points. Sept des trente valeurs vedettes étaient parvenues à s'extraire de la zone rouge.

L'imprévisible porteur AMS (+0,9%) caracolait désormais en tête du SLI, après en avoir occupé la pénultième position dans les premiers échanges et sans indication particulière. Clariant (-2,7%) en revanche fermait toujours la marche. JPMorgan recommande désormais l'action du chimiste rhénan à la vente.

Dufry (-1,9%), Vifor (-1,8%), Schindler (-1,6%), mais aussi UBS (-1,5%), Temenos, ABB et Richemont (-1,3% chacun), ou encore Swatch (-1,2%) abandonnaient tous plus de 1%. La banque aux trois clés a essuyé une dégradation de la recommandation émise par Société Générale. Elle n'est pas immunisée selon sa concurrente hexagonale contre les risques de crédit ou la pression sur ses revenus. Credit Suisse s'enrobait de 0,2% et Julius Bär de 0,5%.

Swatch et Richemont faisaient pour leur part les frais d'une étude sectorielle publiée par Bernstein sur le segment du luxe et qui a débouché pour les deux acteurs helvétiques de la branche sur des abaissements d'objectifs de cours.

Les poids lourds défensifs Roche (-0,2%), Nestlé et Novartis (+0,1% chacun) peinaient à honorer leur statut. Bernstein a égratigné l'objectif de cours pour l'action du mastodonte alimentaire veveysan, campant sur une recommandation neutre.

Sur le marché élargi, le producteur de solutions d'assemblage Bossard s'adjugeait 3,1%, au terme d'un exercice 2018 qui aura débouché sur un ralentissement moindre qu'escompté de sa croissance, en Europe notamment. Le courtier glandois en ligne Swissquote en revanche cédait 4,4% après avoir également présenté ses résultats préliminaires.

Le spécialiste des communications en milieu hospitalier Ascom s'affaissait de 5,1%, handicapé par un recul marqué de sa rentabilité.

L'organisateur de foires et salons en difficultés MCH (+2,5%) a annoncé la cession effective de sa filiale Winkler Livecom, sans s'épancher sur les retombées financières de cette opération.

jh/ol