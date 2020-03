Bourse Zurich: pertes stabilisées à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse contenait ses pertes jeudi à l'approche de la mi-journée. Dans une ambiance toujours plombée par le coronavirus, les entreprises commencent à deviser l'impact de cette pandémie sur leurs affaires et multiplient les mesures et les avertissements sur résultats.

Le Sénat étasunien a fini par adopter le vaste plan de relance à 2000 milliards de dollars, mais la nouvelle devrait être éclipsée par la propagation "quasi incontrôlée du virus aux Etats-Unis", prévient John Plassard, de Mirabaud Securities.

A 10h54, le Swiss Market Index (SMI) cédait 1,14% à 8888,51 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,00% à 1311,08 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,12% à 10'784,60 points. Sur les trente principales cotations, neuf se maintenaient à flot et les 21 autres reculaient.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+3,6%) profitait visiblement de l'abandon par Jefferies de sa recommandation de vente et caracolait loin devant Julius Bär (+1,3%) et Lafargeholcim (+1,2%). Le mastodonte des matériaux de construction offrait ainsi une belle résistance au coup de rabot passé par Citigroup sur son objectif de cours.

Les poids lourds reculaient en ordre dispersé. Novartis abandonnait déjà 0,8%, quand Nestlé lâchait 1,4% et le bon Roche 1,7%.

La lanterne rouge du moment revenait au mastodonte de l'inspection et de la certification SGS (-4,7%).

Emboîtant le pas de Sonova (-0,4%) mercredi soir, Valora (-9,4%) et Calida (inchangé) ont lancé sur le marché élargi des avertissements sur résultats pour l'année en cours. L'exploitant de boutiques dans les gares et points de passage souscrit en outre au chômage partiel. Le groupe textile biffe, lui, purement et simplement son dividende au titre de 2019 et annonce au passage un changement de président.

L'organisateur de foires et d'évènements MCH Group (-1,8%) a réduit ses pertes l'an dernier, mais prévient à son tour que 2020 ne sera pas de tout repos.

Jungfraubahn (+6,1%) a dégagé un bénéfice record en 2019, mais plafonne la rémunération de ses actionnaires en prévision d'un passage à vide.

Kuros (+2,6%) de son côté a étoffé son chiffre d'affaires et stabilisé son déficit.

Varia US Properties (+2,5%) a multiplié son bénéfice net annuel par près de deux.

La perspective d'une dilution de l'action Zur Rose (-13,4%) engendrée par l'émission d'un convertible de 150 millions n'enchantait guère les actionnaires. L'apothicaire en ligne héritait de la lanterne rouge toutes catégories confondues.

