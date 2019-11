Bourse Zurich: peu de changements en l'absence de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée jeudi. Après un plongeon initial qui l'avait ramené tout près de la barre des 10'500 points, le SMI avait repris du poil de la bête et s'est mis à osciller autour de l'équilibre avant de terminer de justesse dans le rouge.

A New York, le marché était fermé ce jeudi pour cause de Thanksgiving. Les Futures sur les trois principaux indices cédaient un peu de terrain après que le président Donald Trump a promulgué une loi soutenant les manifestants à Hong Kong, ce qui a suscité la colère de Pékin et était de nature à inquiéter les investisseurs.

Selon le Livre Beige de la Réserve fédérale (Fed) publié mercredi, l'activité économique aux Etats-Unis a poursuivi sa croissance "modeste" en octobre et novembre, mais les tensions commerciales inquiètent toujours les entrepreneurs.

"Après la réunion de la Fed, les Minutes de la Fed, l'audition devant le Sénat, le discours de Rhode Island et enfin le Beige book hier soir, Jerome Powell et les membres de l'institution qu'il dirige ont encore confirmé que parier contre la vigueur économique américaine (comme le font bon nombre d'analystes) est une grave erreur", ont commenté les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

En Suisse, la croissance économique a fait de la résistance dans un environnement conjoncturel mondial maussade. Soutenu en particulier par les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, le produit intérieur brut (PIB) de la Confédération a progressé entre juillet et fin septembre de 0,4%, contre une hausse de 0,3% trois mois auparavant.

Dans la foulée de ces données, BAK Economics et UBS ont relevé leurs prévisions pour cette année et la suivante. Les prévisionnistes rhénans tablent désormais sur une hausse du PIB de 0,8% en 2019, contre 0,7% jusqu'alors. Ceux de la grande banque attendent 0,8% (contre 0,7%) pour 2019 et 1,1% (contre 0,9%) pour 2020.

Le SMI a fini en recul minime de 0,12 point à 10'529,14 points, avec un plus bas à 10'503,73 et un plus haut à 10'538,99 points. Le SLI a cédé 0,03% à 1617,65 points, alors que le SPI a grignoté 0,04% à 12'719,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 14 avancé et Zurich a fini à l'équilibre.

AMS (+2,6%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Logitech et Partners Group (chacun +0,9%).

Le fabricant autrichien de capteurs avait, mercredi soir, relancé une nouvelle fois les actionnaires de l'allemand Osram dans l'espoir que sa seconde offre de rachat aboutisse. Il a souligné qu'il ne relèverait pas son offre de 41 euros par action Osram et que, si il n'obtenait pas les 55% visés, il renoncerait à revenir à la charge.

Les poids lourds pharma Roche et Novartis (chacun +0,3%) ont soutenu le marché, alors que Nestlé (-0,1%) a légèrement fléchi.

Roche a obtenu l'aval des autorités sanitaires canadiennes pour la commercialisation du Kadcyla, comme adjuvant post-chirurgie pour les patientes souffrant de cancer du sein HER2-positif à un stade précoce et présentant des résidus invasifs de la maladie.

Alcon (-1,1%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Temenos (-1,0%) et Sika (-0,9%).

Les bancaires UBS (-0,2%) et Credit Suisse (-0,3%) ont été pénalisées par une étude critique de Barclays sur les espoirs de croissance en Chine des établissements helvétiques. Elles ont aussi subi le contrecoup de la décision mercredi du Conseil fédéral, prévoyant que les deux grandes banques devront étoffer de 24 milliards de francs suisses supplémentaires leurs fonds propres pour absorber les pertes. Julius Bär (+0,6%) a en revanche gagné du terrain.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (-1,1%) a été rétrogradé à "neutral" de "outperform" par Exane BNP, qui a confirmé l'objectif de cours à 48 francs suisses. L'analyste a relevé que le taux de croissance des ventes de Stadler est supérieur à la moyenne. Des retards de livraison pourraient toutefois entraîner de substantiels manques à gagner au niveau du chiffre d'affaires.

Wisekey (+13,4%) a annoncé qu'il sera coté au Nasdaq en principe dès mercredi prochain. L'entité agréée de la Bourse technologique américaine a accepté la requête de la société pour une cotation de ses American Depositary Shares (ADS).

