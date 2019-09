Bourse Zurich: pharma inopérante en prophylaxie contre l'accès de temporisation

Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait vendredi à entamer l'ultime séance de la semaine sur la retenue, en l'absence de résultats d'entreprises et dans l'attente d'indicateurs conjoncturels sur le Vieux et le Nouveau continent. Les valeurs pharmaceutiques monopolisaient le devant de la scène avec diverses décisions des gendarmes sanitaires de part ou d'autre de l'Atlantique.

La Banque nationale suisse (BNS) doit faire le point dans la matinée sur ses réserves de devises à fin août, qui pourraient donner aux observateurs une idée sur d'éventuelles interventions destinées à limiter l'appréciation du franc.

"La seconde estimation de la croissance au deuxième trimestre en zone euro devrait animer les indices, tout comme la publication du taux de chômage aux Etats-Unis", anticipe John Plassard, de Mirabaud Securities.

Les investisseurs commencent à relativiser l'importance des incessants rebondissements de la saga commerciale sino-étasunienne et lorgneront plutôt dans l'après-midi sur les statistiques de l'emploi au pays de l'oncle Sam pour tenter de se faire une idée sur l'ampleur de l'escomptée prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale américaine.

A 08h10, le préSMI compilé par Julius Bär égarait 0,06% à 9976,88 points, sur un front rouge clair mais presque uni.

Les mastodontes pharmaceutiques Roche et Novartis (-0,1% chacun) ont décroché une extension d'indications en Europe pour l'anticancéreux à large spectre Tecentriq pour le premier et un statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis pour le traitement expérimental capmatinib contre le cancer du poumon pour le second.

Le sous-traitant de cette industrie Lonza (+0,9%) constituait pourtant l'unique et heureuse exception à la tendance au repli au sein de l'indice phare de la place zurichoise, sans indication particulière.

Dans la chimie toujours, le parfumeur et aromatiseur verniolan Givaudan (-0,1%) a finalisé l'acquisition de la maison allemande de parfums Drom, pour un montant toujours tenu secret.

Le principal poids lourd de la cote, Nestlé (-0,1%) reculait de concert avec le reste du marché.

Sur le marché élargi, le conglomérat schwytzois Oerlikon (-0,1%) subissait le même sort, après avoir annoncé le recrutement au 1er janvier prochain d'un nouveau directeur financier.

Le chimiste de spécialités Clariant (+1,2%) sortait du lot, après s'être vu octroyé par Barclays une recommandation à l'achat.

jh/lk