Bourse Zurich: poids lourds et bancaires pèsent sur la performance

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours dans le rouge vendredi à l'approche de la mi-journée, alors que s'est ouvert le sommet du G20 à Osaka. Le président américain Donald Trump a surpris en adoptant un visage conciliant, alors qu'il a passé les derniers jours à étriller successivement le Japon, l'Allemagne, l'Inde et la Chine sur la question des échanges commerciaux notamment.

"La rencontre prévue samedi entre Donald Trump et Xi Jinping constituera le point d'orgue de ce sommet", souligne London Capital Group dans un commentaire. Le courtier britannique doute néanmoins que cette entrevue suffise à aplanir l'ensemble des désaccords sur les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques de la planète.

La dernière séance de la semaine risque de s'avérer volatile, quoi que sans direction, dans l'attente de cette rencontre, note de son côté Activtrades.

Si dans ce contexte la publication jeudi soir des résultats aux tests de résistance imposée aux grandes banques par la Réserve fédérale (Fed) américaine sont passés presque inaperçus, leurs principaux représentants helvétiques du secteur semblaient - eux - en ressentir les effets.

En Suisse, le Département fédéral des finances (DFF) a activé la veille sa riposte à la perte de l'équivalence boursière avec l'Union européenne (UE), qui sauf rebondissement de dernière minute arrivera à échéance dimanche soir. Dès lundi, les places européennes souhaitant proposer le négoce de titres suisses devront au préalable obtenir une reconnaissance.

A 10h45, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,24% à 9835,29 points. Le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,05% à 1510,87 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,10% à 11'903,20 points. Dix des 30 principales valorisations cédaient du terrain, dont les trois plus imposantes. Adecco, Lonza et Swisscom s'accrochaient à l'équilibre tandis que les 17 autres gagnaient du terrain.

L'inspecteur et certificateur de matériel en tous genres SGS (-1,9%) peinait à se défaire du bonnet d'âne. Goldman Sachs a raboté l'objectif de cours et Merrill Lynch a dégradé sa recommandation pour la multinationale de la Place des Alpes à "sous-pondérer".

Le podium des perdants était complété par Credit Suisse et Roche (-0,6% chacun). La banque aux deux voiles a certes passé l'épreuve du feu aux Etats-Unis, mais s'est vue au passage sommée de revoir son processus de distribution de capital avant fin octobre et n'a subséquemment décroché qu'un feu vert conditionnel. Epargné par les reproches, UBS abandonnait néanmoins 0,3%.

Moins touchés que Roche, les deux autres poids lourds défensifs Nestlé et Novartis n'en abandonnaient pas moins également 0,3%.

Julius Bär à l'inverse s'adjugeait 0,6% dans la foulée d'une recommandation d'achat émise par Macquarie. Rarement situé en milieu de peloton, l'imprévisible AMS s'offrait encore 2,8% après avoir déjà engrangé près de 10% la veille et caracolait ainsi en tête de SLI.

Sur le marché élargi, Valora (-0,8%) fait l'objet d'un rabotage d'objectif de cours par Credit Suisse.

Aluflexpack évoluait à 22,83 francs suisses. Le fabricant d'emballages est venu compléter ce vendredi le SPI avec un prix d'émission de 21 francs suisses et un premier cours à 22,10 francs suisses.

jh/buc/al