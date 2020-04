Bourse Zurich: poursuite attendue du mouvement de rétablissement

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi vers une seconde ouverture consécutive en hausse. Le rebond marqué de lundi risque néanmoins de faire place à un rétablissement plus modéré. Les principaux indices à New York ont bouclé leur première séance hebdomadaire sur des gains de plus de 7%.

L'aplanissement des nouveaux cas de Covid-19 dans les épicentres de New York, en Espagne, en Italie ou encore en France ne signifie pas que les mesures de confinement pourront être levées dans un avenir proche, mais la tendance permet aux investisseurs de percevoir une lueur au bout du tunnel, résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Sur le plan macro-économique, les contre-mesures adoptées en Suisse ont déjà eu un impact sensible sur le marché de l'emploi en mars, avec un envol du taux de chômage sur la seconde moitié du mois.

A 08h13, le pré-SMI compilé par Julius Bär s'appréciait de 1,00% à 9556,55 points. Sur les 20 valeurs de l'indice phare de la place zurichoise, seul Alcon (-1,8%) s'inscrivait dans le rouge.

Le colosse des dispositifs ophtalmiques est revenu sur sa proposition de dividende au titre de 2019 et a biffé sa feuille de route pour 2020, invoquant les incertitudes liées à la pandémie.

UBS et ABB (+1,6% chacun) se partageaient la première ligne sur la grille de départ, tout comme Credit Suisse et Adecco (+1,5% chacun) la seconde.

Les poids lourds suivaient le mouvement, Nestlé prenant 0,9%, Roche 1,0% et Novartis 1,1%.

Parmi les sociétés du marché élargi non référencées, seul Inficon (-1,6% ou 9,44 francs suisses) reculait. Le fabricant d'instruments de mesure sera toutefois négocié hors dividende de 18,00 francs suisses.

Le développeur de solutions de communication en milieu hospitalier Ascom (+3,0%) a décroché un nouveau contrat aux Etats-Unis

jh/al