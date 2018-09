Bourse Zurich: poursuite de la reprise à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sa reprise jeudi à l'approche de la mi-journée. Les indications préalables n'étaient pas d'un grand soutien. Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, les valeurs bancaires profitant à plein régime d'une forte tension sur les taux d'intérêt, tandis que les craintes liées à la guerre commerciale continuaient à s'estomper. Les annonces de la Banque nationale suisse ont fourni une petite impulsion à hausse.

"Les actions ont profité d'une séance positive hier et les courtiers se sont adaptés à la nouvelle série de tarifs (douaniers) annoncée par les Etats-Unis et la Chine", ont commenté les analystes de CMC Markets dans une note.

Selon ces derniers "les 200 milliards de dollars de nouvelles taxes dévoilées par (le président américain Donald) Trump et la réaction de Pékin n'étaient pas vraiment une surprise".

En Suisse, les exportations se sont maintenues à un niveau élevé en août alors que les importations ont reculé. La Banque nationale suisse a maintenu sa politique monétaire inchangée, conformément aux attentes, mais s'est montrée plus optimiste pour la croissance en 2018, attendue désormais entre 2,5% et 3%.

A 11h07, le SMI s'adjugeait 0,37% à 8973,31 points, le SLI prenait 0,48% à 1472,16 points et le SPI gagnait 0,33% à 10'697,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, huit reculaient, deux (Novartis et Givaudan) étaient stables et 20 progressaient.

Le numéro un mondial de l'intérim Adecco (-1,9%) affichait la plus mauvaise performance en milieu de séance, pénalisé par un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par CFRA et Mainfirst.

Aryzta (-1,5%), Vifor (-0,7%) et Sonova (-0,6%) complétaient le tableau des plus grands perdants. Le groupe pharmaceutique a annoncé dans la matinée des changements à sa direction.

A l'inverse, les bancaires Credit Suisse (+1,9%), UBS (+1,8%) et Julius Bär (+1,4%) poursuivaient sur leur rebond de la veille.

Richemont (+1,4%) et Swatch (+0,8%) profitaient de la bonne santé des exportations horlogères, qui ont progressé de 5,5% en août.

Nestlé (+0,4%) ne faisait pas grand cas du passage en revue des options pour l'activité Nestlé Skin Health. Le groupe alimentaire avait déjà précédemment indiqué se recentrer sur son coeur de métier.

Les deux autres poids lourds Novartis (stable) et Roche (-0,4%) ne bougeaient guère plus. Le premier prévoirait des réductions de postes à Bâle et en Argovie, tandis que le second a vu sa filiale japonaise Chugai exclue d'une plainte de brevet aux Etats-Unis.

Lonza (+0,1%) était tout aussi anémique. Le chimiste a annoncé un investissement de 400 millions de francs suisses dans son site de Viège.

Sur le marché élargi, Lalique (stable) a présenté ses résultats semestriels, marqués par une rentabilité en baisse.

al/ol