Bourse Zurich: première séance de la semaine en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une séance en dents de scie lundi, les indices passant plusieurs fois du vert au rouge et vice versa. Le SMI s'est rapproché à moins de 5 points de la barre des 10'000 points vers le milieu de l'après-midi, avant de rebondir et de finir dans le vert.

A New York, les principaux indices de Wall Street - qui avaient évolué sur une note divergente en début de séance, le Dow Jones profitant gagnant du terrain, alors que le Nasdaq et le S&P 500 en perdaient - étaient repartis à la hausse en matinée.

Les investisseurs continuaient de suivre de près l'évolution de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis avec la recrudescence des infections au Texas, en Floride, dans l'Arizona et dans d'autres parties du pays.

Parmi les données économiques de la semaine, les acteurs du marché prendront connaissance des chiffres de l'activité manufacturière américaine en juin et des minutes de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi ainsi que des créations d'emplois et du taux de chômage aux Etats-Unis jeudi.

Le SMI a terminé en hausse de 0,18% à 10'060,46 points, avec un plus haut à 10'080,85 et un plus bas à 10'004,26 points. Le SLI a gagné 0,40% à 1504,28 points et le SPI 0,23% à 12'455,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et sept reculé.

Selon des courtiers, les valeurs médicales européennes ont souffert de rotations de secteur. Cela explique qu'Alcon (-1,7%) ait écopé de la lanterne rouge, derrière Sonova (-1,4%) et Temenos (-1,0%).

Vifor (-0,8%), Roche (-0,6%), Lonza (-0,4%) et Nestlé (-0,1%) sont les autres perdants du jour.

Le troisième poids lourd Novartis (+0,2%) a gagné un peu de terrain.

Roche a obtenu l'accord des autorités japonaises pour commercialiser son médicament Enspryng (satralizumab) pour le traitement des enfants et adultes atteints de la neuromyélite optique (NMOSD).

Novartis a retiré sa demande d'homologation en Europe pour le médicament Xiidra, destiné à traiter la sécheresse des yeux modérée à sévère chez les adultes, mais a aussi fait part l'approbation des autorités japonaises pour cinq médicaments.

UBS a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". L'analyste table sur une croissance organique et sur des bénéfices supérieurs à la moyenne du secteur.

La volatile AMS (+5,1%) a fini sur la plus haute marche du podium devant Clariant (+2,1%) et Logitech (+1,7%).

Vendredi, AMS avait déjà rebondi après avoir démenti que certains de ses dirigeants fassent l'objet d'une enquête de l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA).

Aux bancaires, Credit Suisse (+1,5%) précède Julius Bär (+1,4%) et UBS (+0,7%), resté quelque peu en retrait.

Sur le marché élargi, MCH (+14,1%) a profité la rumeur voulant que la famille Murdoch entre au capital de l'organisateur bâlois de salons. Dans son édition de samedi, Finanz und Wirtschaft (FuW) avait affirmé, s'appuyant sur deux sources, que la famille Murdoch est intéressée. Les discussions seraient menées par James Rupert Murdoch, le fils du propriétaire de l'américaine Fox News, Rupert Murdoch. MCH avait refusé de commenter.

Le fabricant zurichois de compresseurs Burckhardt (+5,8%) a profité d'un fort relèvement d'objectif de cours par Baader Helvea, qui a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy).

Zur Rose (+3,2%) a fait l'objet d'un commentaire favorable de Berenberg, qui a revu à la hausse l'objectif de cours, tout comme Warburg Research, tous deux recommandant le titre à "buy". Selon Warburg, l'acquisition d'Apotal devrait permettre à l'apothicaire en ligne d'asseoir son hégémonie en Allemagne. La transaction est sensée d'un point de vue stratégique et devrait apporter des recettes supplémentaires à hauteur de 190 millions de francs suisses.

rp/buc