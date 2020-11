Bourse Zurich: premiers échanges sous le signe d'un optimisme modéré

Zurich (awp) - La Bourse suisse progressait légèrement mercredi à l'ouverture, encouragée par des nouvelles favorables en provenance des Etats-Unis. La transition politique devrait se dérouler en douceur à la Maison Blanche après une engagement dans ce sens de l'administration Trump. Sur le front du coronavirus, la campagne de vaccination anti-Covid semble assurée.

Les Etats-Unis s'estiment prêts à administrer le vaccin expérimental anti-Covid de Pfizer/Biontech à 6 millions de personnes dès la première semaine de disponibilité.

A New York, le Dow Jones a franchi le seuil psychologique des 30'000 points. Inconcevable en mars dernier lorsque l'indice était à 19'000 points, s'étonne John Plassard de Mirabaud Banque. Selon ce dernier, les marchés ont applaudi l'administration Trump, qui a autorisé le processus de transition pour le président élu Joe Biden.

Au niveau des données macroéconomiques, les Etats-Unis resteront sur le devant de la scène avec les commandes de biens durables et l'inflation en octobre. Les Minutes de la Réserve fédérale (Fed) capteront également l'attention.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,10% à 10'502,41 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,08% à 1654,83 points. Le Swiss Performance Index (SPI) du marché élargi gagnait 0,10% à 13'005,09 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 15 progressaient et 12 reculaient. Alcon, Temenos et Kühne+Nagel étaient à l'équilibre.

Nestlé (-0,3%) pesait sur l'indice. Le géant alimentaire veveysan va céder ses activités de lait d'arachide Yinlu et de bouillie de riz en conserve en Chine à Food Wise. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Les autres poids lourds Roche (+0,2%) et Novartis (+0,6%) s'en sortaient clairement mieux, après avoir bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours de respectivement Vontobel et Novartis.

Les efforts d'économie ne sont visiblement pas encore jugés suffisants chez Clariant (-0,1%), qui va supprimer près de 1000 postes supplémentaires. Le chimiste rhénan a provisionné 70 millions de francs suisses pour couvrir les frais de restructuration.

AMS (-0,6%) et Lonza (-0,3%) affichaient la pire performance du moment. Logitech (+0,4%) et Adecco (+0,7%) caracolaient en tête du classement.

fr/jh