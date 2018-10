Bourse Zurich: près des plus hauts du jour grâce à Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi, proche des plus hauts du jour, dans une séance où les indices ont évolué en dents de scie, mais toujours dans le vert, portés sur la fin par la progression à Wall Street. La journée a été placée sous le signe des résultats d'entreprises, dont Geberit, qui a pris l'eau après avoir déçu les attentes des analystes.

A New York, Wall Street avait opté pour le vert en matinée, après quelques hésitations à l'ouverture. Selon des observateurs, le marché est chahuté depuis le début du mois par de nombreuses incertitudes sur la politique monétaire, la guerre commerciale ou encore les élections à venir.

"Les investisseurs sont en train de se rendre compte que la croissance des bénéfices des entreprises ne va sans doute pas être aussi importante que ce qu'elle a été récemment et que la croissance économique va un peu ralentir", a commenté Kate Warne de la société Edward Jones.

"Et le temps qu'ils modifient leurs anticipations, qu'ils évaluent l'ampleur du ralentissement et son impact sur le prix des actions, le marché reste très volatil", a-t-elle souligné.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,08% à 8854,28 points, avec un plus haut à 8859,62 et un plus bas à 8760,36. Le SLI a gagné 0,93% à 1389,76 points et le SPI 1,05% à 10'441,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois ont reculé et le reste a progressé.

Les trois perdants sont Geberit (-9,3%), Clariant (-1,8%) et Kühne+Nagel (-0,1%).

Geberit a certes affiché une nouvelle poussée de croissance sur les neuf premiers mois de l'année, moindre toutefois que ne l'escomptaient les milieux financiers. Cerise sur le gâteau, la direction a raboté ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Vontobel a placé l'objectif de cours sous revue et confirmé "buy". L'analyste a mis le doigt sur le ralentissement de la dynamique de croissance et estimé que le groupe n'atteindra pas cette année l'objectif moyen terme de croissance de 4-6%.

Clariant doit publier ses résultats au troisième trimestre mercredi. Les analystes tablent sur un 3e trimestre solide. Les activités cycliques devraient notamment avoir profité du rebond conjoncturel mondial.

A l'inverse, le podium du jour se compose d'AMS (+4,4%), Roche (+2,5%) et LafargeHolcim (+2,4%).

LafargeHolcim a vu son objectif de cours raboté par Bernstein, qui conserve néanmoins sa recommandation d'achat. L'analyste a été agréablement surpris par le bénéfice net trimestriel et a constaté que la Chine reste le principal moteur de croissance, alors que les mesures d'optimisation portent leurs fruits.

Derrière Roche, les deux autres poids lourds Nestlé et Novartis ont gagné respectivement 1,0% et 0,7%.

Aux bancaires, UBS (+1,9%) a gagné du terrain au lendemain de l'annonce selon laquelle son patron Sergio Ermotti a acheté pour quelque 13 millions de francs suisses d'actions de sa banque dans le sillage de la journée des investisseurs. Vontobel a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy". L'analyste calcule un potentiel de retour sur capital trois fois supérieur au programme de rachat d'actions en cours, subordonné toutefois à l'issue des deux dernières grosses procédures juridiques en cours.

Julius Bär (+1,8%) et Credit Suisse (+0,7%) ont aussi progressé. La banque aux deux voiles dévoilera ses résultats trimestriels jeudi.

Sur le marché élargi, Straumann (+3,7%) a déçu au troisième trimestre en matière de chiffres absolus, mais la croissance organique s'est avérée plus robuste qu'escompté.

Burckhardt Compression (+7,3%) a profité d'un bon rapport trimestriel. Oerlikon (+1,0%) a présenté une performance intermédiaire supérieure aux prévisions.

Feintool (-2,9%) a fait les frais d'une progression moindre que prévu de son chiffre d'affaires sur neuf mois. Phoenix Mecano (-3,5%) a aussi présenté un troisième partiel inférieur aux attentes.

SIG Combibloc (-0,7%) a subi un coup d'arrêt sur la voie de la croissance au troisième trimestre, mais la direction du fabricant d'emballages aseptisés demeure confiante pour ses ambitions à court terme.

rp/lk