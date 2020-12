Bourse Zurich: proche de l'équilibre pour la dernière séance avant Noël

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini près de l'équilibre mercredi, pour sa dernière séance avant la pause de Noël, le marché étant fermé jeudi et vendredi. Le SMI a évolué dans une fourchette d'une cinquantaine de points. Il a inscrit un plus haut en milieu d'après-midi dans le sillage des premières données économiques américaines du jour, avant de reperdre son élan.

A New York, Wall Street, gagnait du terrain en matinée, optimiste en dépit des attaques du président américain Donald Trump contre des mesures de relance de l'économie adoptées par le Congrès en début de semaine.

"Le marché n'a pas été perturbé par le dernier rebondissement politique", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. Les investisseurs étaient "heureux (toutes proportions gardées) avec l'accord de compromis. Si les chèques de soutien sont finalement augmentés à 2000 dollars, cela rendrait simplement le marché plus heureux (toutes proportions gardées)", a-t-il précisé.

Wall Street digérait aussi une salve d'indicateurs. Les inscriptions au chômage ont fortement baissé aux Etats-Unis la semaine dernière (-89'000 personnes) après deux semaines de hausse provoquée par les nouvelles restrictions pour contenir la vague d'infections par la Covid-19,.

Les revenus et dépenses des ménages ont eux reculé en novembre de 1,1%, soit plus qu'attendu, a annoncé le département du Commerce. Par ailleurs, les ventes de maisons neuves ont connu une forte baisse (-11%) en novembre.

Le SMI a fini en hausse de 0,08% à 10'411,92 points, avec un plus haut à 10'439,94 points et un plus bas à 10'376,78 points. Le SLI a pris 0,34% à 1647,27 points et le SPI 0,13% à 12'995,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

Le podium se compose de Credit Suisse (+3,6%), Julius Bär (+3,0%) et UBS (+2,6%). Les autres financières Partners Group (+1,7%), Swiss Re (+1,6%), Swiss Life (+1,5%) et Zurich Insurance (+0,8%) ont aussi bien progressé.

Mardi soir, la Réserve fédérale américaine avait pointé du doigt la banque aux deux voiles pour ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle lui a ordonné d'améliorer sa gouvernance sous 90 jours.

Du côté des poids lourds, Novartis (+0,1%) a grignoté du terrain, alors que Roche (-0,9%) et Nestlé (-0,6%) en ont perdu.

Roche a reçu le feu vert de la Commission européenne pour son médicament Phesgo contre le cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique, en complément à une chimiothérapie. Le Phesgo est une combinaison de Perjeta (pertuzumab) et Herceptin (trastuzumab), en plus d'hyaluronidase, et se présente sous forme intraveineuse.

Sur le marché élargi, la société Liwet du milliardaire russe Viktor Vekselberg a fait bloquer l'inscription de l'augmentation de capital de Swiss Steel (+4,0%) au registre du commerce après que l'assemblée générale extraordinaire a donné son feu vert à cette opération mardi.

Zehnder (+2,3%) a profité d'un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par Research Partners, qui préconise désormais l'achat du titre. Le spécialiste des radiateurs et climatiseurs a surpris favorablement en levant vendredi dernier une partie du voile sur ses chiffres 2020, a commenté l'analyste.

Cassiopea (+2,3%) a nommé un nouveau directeur financier en la personne de Pierpaolo Guzzo, actuellement membre du conseil d'administration.

La Cour d'appel du canton du Tessin a rejeté les appels de Ryanair et a déclaré que la société LM group (+2,1%), ainsi que sa filiale lastminute.com, ne violent pas la loi suisse sur la concurrence déloyale. Cette décision conclut le dernier épisode en date de la bataille judiciaire entre la compagnie aérienne et le voyagiste, mis en difficulté par la crise pandémique.

Mobilezone (+0,4%) a annoncé mardi soir la vente de sa filiale autrichienne spécialisée dans la réparation de smartphones. Cette cession est intervenue dans le cadre de la stratégie de recentrage des activités du groupe sur la Suisse et l'Allemagne.

