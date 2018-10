Bourse Zurich: proche des plus bas du jour après les données US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une séance en dents de scie dans le rouge vendredi, poursuivant sur la tendance baissière de la veille. Le repli a tendu à s'accentuer un peu après les données US du jour. A New York, Wall Street reculait en début de séance, les investisseurs restant prudents après un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain qui a accentué la récente hausse des taux d'intérêt.

Le taux de chômage est tombé à 3,7% en septembre, son plus bas niveau en 48 ans. Mais les créations d'emplois se sont inscrites en net recul, en raison notamment de l'impact de l'ouragan Florence qui a frappé la côte est des Etats-Unis. Sur un an, la croissance des salaires a légèrement ralenti, à 2,8%, contre 2,9% annoncés le mois précédent.

Le déficit commercial américain s'est de son côté une nouvelle fois fortement creusé en août (+6,4%) sous l'effet d'un "déficit record" avec la Chine et le Mexique.

Après la diffusion de ces indicateurs, le taux d'emprunt sur la dette à 10 ans des États-Unis, qui a déjà fortement grimpé depuis le début de la semaine, continuait sur sa lancée: il évoluait vers 16H20 à 3,211% après être monté jusqu'à 3,234%, son plus haut niveau depuis 2011.

"Les taux montent pour une bonne raison, la solidité de la croissance américaine qui incite la Réserve fédérale à relever ses propres taux", a rappelé Kate Warne de la société de gestion d'actifs Edward Jones. "Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils montent aussi franchement et aussi vite (sur le marché obligataire)", a-t-elle ajouté.

Le SMI a terminé en recul de 0,61% 9042,08 points, avec un plus bas à 9035,24 et un plus haut à 9100,09. Le SLI a cédé 0,85% à 1460,39 points et le SPI 0,75% à 10'698,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes 25 ont reculé, quatre avancé et Zurich a fini stable.

Les gagnants sont Sika (+1,5%), Geberit (+0,6%), Roche et Givaudan (chacun +0,3%).

Givaudan dévoilera ses chiffres d'affaires sur 9 mois mardi. Avant cela, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste estime notamment que le numéro un mondial des arômes et parfums devrait avoir connu une bonne dynamique de croissance au niveau de son chiffre d'affaires. Avant la journée des investisseurs en Indonésie, l'action ne devrait cependant pas connaître d'impulsion décisive.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,5%) et surtout Nestlé (-1,0%) ont pesé sur l'indice.

Les plus gros perdants sont AMS (-4,2%), Temenos (-4,0%) et Julius Bär (-3,5%).

Autre gros perdant, Clariant (-3,1%) a souffert de la rétrogradation de la recommandation à "reduce" par Vontobel qui a aussi abaissé l'objectif de cours. Aux yeux de l'analyste, une croissance organique de 6-9% et une marge opérationnelle Ebit de 24 à 25% représentent des objectifs trop élevés. D'où son optimisme tempéré.

Les deux grandes banques ont aussi perdu du terrain: Credit Suisse et UBS ont chacune cédé 1,6%. La banque aux trois clés et plusieurs de ses ex-employés vont se retrouver à partir de lundi devant la justice française dans le cadre d'un long procès. Le numéro un bancaire helvétique devra faire face à plusieurs lourds chefs d'accusation qui pourraient potentiellement lui coûter très cher.

Lonza (-1,2%) n'a pas profité pas d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank et JPMorgan, qui recommandent le titre à respectivement "buy" et "overweight". La journée des investisseurs a permis de présenter des perspectives solides pour 2020 et au-delà, amenant les analystes de la banque américaine à augmenter leurs prévisions de chiffre d'affaires d'ici 2025. Cette même journée a conforté la conviction des analystes de la banque allemande quant aux solides perspectives de croissance du groupe.

Au niveau du marché élargi, Ems-Chemie (-0,8%) n'a pas échappé à la morosité qui régnait sur les marchés, après avoir publié une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires sur neuf mois. Le groupe grison a aussi confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Comme attendu, la conjoncture globale s'est développée positivement mais des signes de ralentissement sont à observer, a fait remarquer l'entreprise. Les conflits commerciaux freinent l'évolution des affaires, notamment dans l'industrie automobile, un des marchés clé du groupe grison.

rp/vj