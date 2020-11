Bourse Zurich: prudent optimisme dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait jeudi ouverture timidement positive, au lendemain d'une séance plate et malgré l'affaissement de la place new-yorkaise. L'indice phare de la place zurichoise renouait avec les 10'500 points abandonnés en début de semaine.

"Comme c'est souvent le cas lorsqu'on passe un cap psychologique, les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir dans un mode de consolidation 'naturelle'", note John Plassard, de Mirabaud Securities. Le férié de Thanksgiving privera par ailleurs les investisseurs de nombreuses sources d'impulsions outre-Atlantique.

Sur le plan conjoncturel, l'emploi a poursuivi son recul en Suisse au troisième trimestre. Le moral des consommateurs allemands pour le mois de décembre reflète les inquiétudes liées à la seconde vague pandémique qui sévit sur le Vieux continent. Celui des ménages français sombre même à un niveau inédit en près de deux ans.

A 09h09, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,20% à 10'509,18 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,11% à 1652,99 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,14% à 13'008,61 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 19 progressaient, dix reculaient et Lafargeholcim consolidait ses fondations.

Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech (+2,1%) tentait une échappée, poursuivi par le spécialiste des arômes et parfums Givaudan (+1,2%), sans indications particulières dans les deux cas.

Le bon de jouissance Roche (+0,8%) semblait immunisé contre l'abaissement de son objectif de cours par Morgan Stanley. L'autre mastodonte pharmaceutique, Novartis, gagnait 0,4%, tout comme le paquebot alimentaire Nestlé.

Sur le marché élargi, Autoneum s'appréciait de 4,2%, après avoir noté une amélioration sensible de la marche de ses affaires au courant du 2e semestre.

Comet (+4,8%) aussi a profité de sa journée des investisseurs pour préciser ses ambitions sur l'ensemble de l'année.

Le fabricant schaffhousois de composants électroniques Carlo Gavazzi (porteur +1,7%) a essuyé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21 un recul de la demande, des recettes et du bénéfice net.

jh/lk