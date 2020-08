Bourse Zurich: rebond à l'ouverture, après le faste de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied, après avoir terminé la précédente en repli. Vendredi, la Bourse de New York, portée par la banque centrale américaine et plusieurs stars de la tech, a emmené le Nasdaq et le S&P 500 à de nouveaux records, tandis que le Dow Jones retrouvait son niveau de début d'année.

La poussée des principaux indices américains est intervenue au lendemain du discours du patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, confirmant que les taux directeurs resteraient bas ces prochaines années, quel que soit le niveau de l'inflation.

Dans son commentaire matinal, John Plassard, de Mirabaud Banque estime "qu'il peut y avoir une tension sur les prix à court terme, sur le moyen terme cela dépendra de plusieurs facteurs et notamment des preuves d'une 'saine' reprise économique", qui se traduira également par une hausse des salaires.

Au chapitre macroéconomique, la production industrielle au Japon a bondi de 8% en juillet sur un mois, alors que l'activité manufacturière en Chine a connu un léger tassement en août après six mois de croissance consécutifs.

En Suisse, les recettes cumulées du commerce de détail ont progressé de 3,4% sur un an en termes nominaux. Corrigée des variations saisonnières, la progression est de 0,7%.

Peu après 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,50% % à 10'215,09 points, le Swiss Leader (SLI) de 0,50% à 1563,00 points, et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,48% à 12'737,03 points. Les 30 principales cotations étaient toutes drapées de vert.

Temenos (+1,9%) dominait les premiers échanges, sans nouvelle particulière, talonné par les valeurs du luxe Richemont (+1,3%) et la porteur Swatch (+1,2%).

Swiss Re (+1,1%) partageait la médaille en chocolat avec Credit Suisse, AMS et Sika, après avoir vu sa recommandation relevée par Commerzbank, qui préconise désormais l'achat du titre, tout en maintenant son objectif de cours à 90 francs suisses.

Nestlé (+0,6%) veut acquérir intégralement la société biopharmaceutique américaine Aimmune Therapeutics, dans laquelle il détient déjà une participation de 25,6%.

Novartis (+0,3%) a publié pendant le week-end des données d'étude positives pour le réducteur de taux de cholestérol Inclisiran, ainsi que le candidat LNP023 comme thérapie d'appoint de l'eculizumab dans le traitement de la maladie du sang PNH. Le troisième poids lourd Roche (+0,3%) suivait lui aussi peu ou prou la tendance.

Kühne+Nagel (+0,3%) a entamé un partenariat avec le fournisseur agricole colombien Verdeex, selon les termes duquel le logisticien schwytzois effectuera le transport d'avocats à destination de Dubaï.

