Bourse Zurich: rebond attendu à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en hausse, tentant de se ressaisir après les pertes de la veille. La place zurichoise, en l'absence de nouvelle importante, pourrait profiter de la tendance positive de Wall Street jeudi soir.

"Les indices européens devraient ouvrir en nette hausse ce matin dans le sillage du retournement des marchés américains", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Ces derniers ont également souligné les propos rassurants du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed). Jerome Powell s'est de nouveau dit confiant dans la bonne santé de l'économie américaine tout en soulignant la solidité des derniers chiffres de l'emploi. Seul bémol, les salaires n'ont pas encore progressé autant qu'espéré.

Le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi et son homologue de la Banque fédérale d'Allemagne Jens Weidmann s'exprimeront quant à eux lors d'un congrès bancaire.

A 08h09, le SMI affichait une progression de 0,48% à 8912,99 points, selon les indications avant-Bourse fournies par Julius Bär. Hormis AMS, les autres valeurs vedettes évoluaient dans le vert.

AMS (-1,4%) a vu son objectif de cours raboté par Credit Suisse et Barclays. L'action avait oscillé jeudi entre forte hausse et baisse avant de finir en léger repli (-0,9%). Le fabricant de semi-conducteurs a raboté ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client".

Dans une séance qui s'annonce anémique en matière d'annonce d'entreprise, ABB (+1,2%) sortait du lot sur des rumeurs de cession d'unité.

Les bancaires et les assureurs évoluaient également au dessus de la moyenne, avec UBS (+0,6%), Julius Bär (+0,4%) et Credit Suisse (+0,2%). La banque aux trois clés, jugée à Paris pour le démarchage illégal de riches clients français et la dissimulation de milliards d'avoirs non déclarés, sera fixé sur son sort le 20 février 2019.

Parmi les assureurs, Zurich Insurance (+0,6%), Swiss Re (+0,4%) et Swiss Life (+0,4%) accéléraient.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-1,7%) cédait ses bénéfices, après un relèvement de notation par S&P.

Parmi les rares titres à reculer figuraient également VAT (-1,0%) et Panalpina (-0,3%).

al/jh