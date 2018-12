Bourse Zurich: rebond attendu après la journée noire de lundi

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la deuxième séance de la semaine sur un net rebond, après avoir vu ses principaux indices chuter de plus de 2% lundi, plombés par les remous suscités par le report d'un vote du parlement britannique sur les modalités du Brexit.

Après une entame à la peine, Wall Street a terminé en hausse, portée par la vigueur du secteur technologique. La place tokyoïte en revanche a clôturé en baisse mardi, même si le recul a été nettement moins marqué que la veille.

"Depuis deux semaines, le marché semble être sur de véritables montagnes russes", observe William Lynch, de Hinsdale Associates, citant les tensions commerciales entre Washington et Pékin, le Brexit, la crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale ou encore les décisions à venir de la banque centrale américaine.

Quasiment assurée de voir retoqué par les députés l'accord âprement négocié avec les 27, la Première ministre britannique Theresa May a pris lundi la décision de reporter sine die le vote prévu ce mardi à la Chambre des Communes pour avoir un nouveau round de discussions avec ses partenaires européens.

Elle devrait s'entretenir dans la matinée avec son homologue néerlandais Mark Rutte, puis avec la chancelière allemande Angela Merkel, au sujet des "préoccupations exprimées par le parlement" britannique.

Autre échéance importante guettée par les investisseurs, la Banque centrale européenne (BCE) doit entériner jeudi l'arrêt de son programme historique de rachats d'actifs lancé en 2015, mais l'accumulation de risques devrait la pousser à temporiser avant de retirer son soutien à l'économie.

A 08h20, le préSMI bondissait de 1,08% à 8643,27 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert.

Avec une poussée respective de 1,8% et de 1,7%, les bancaires UBS et Credit Suisse étaient aux avant-postes, sans nouvelle particulière. Le troisième mousquetaire bancaire Julius Bär (+1,0%) progressait plus lentement.

Adecco (+1,5%) a nommé Teppo Paavola au poste de directeur du numérique. Le nouveau responsable, qui accède également à la direction générale du groupe, prendra ses fonctions mi-janvier.

Novartis (+1,1%) et Roche (+0,9%) ont vu leurs objectifs respectifs relevés par Jefferies. Le nouvel analyste en charge de l'industrie pharmaceutique se montre résolument confiant pour le secteur en Europe, anticipant une période prolongée de bonne rentabilité.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,8%) évoluait dans le bas du tableau.

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Meier Tobler (pas de cours avant-Bourse) continue ses remaniements avec la cession d'un bâtiment à Nebikon pour 45 millions de francs suisses, et prévoit de fusionner deux centres logistiques dans les cinq années à venir.

