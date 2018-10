Bourse Zurich: rebond attendu après le net repli de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter un rebond vendredi, à l'image de ses consoeurs européennes, après le repli marqué de la veille. Les marchés devraient cependant rester volatiles. Le début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, avec les chiffres des grandes banques sera attentivement suivi par les investisseurs.

Wall Street a, pour la deuxième séance consécutive terminé dans le rouge. Ce mouvement d'inquiétude a touché jeudi l'ensemble des secteurs, plus particulièrement la santé, la banque et l'énergie.

En revanche, les places asiatiques sont parvenues à grappiller quelques points ce vendredi après la chute de jeudi. Tokyo a fini en hausse de 0,4%.

Le récent repli généralisé des actions s'explique par de multiples facteurs, au premier rang desquels figurent la crainte de voir les tensions commerciales freiner la croissance mondiale, la remontée rapide des rendements obligataires aux Etats-Unis et la prudence de mise avant la période de publication des résultats trimestriels.

Au niveau macroéconomique, les exportations de la Chine ont accéléré leur croissance en septembre en dépit de la guerre commerciale avec l'Amérique de Donald Trump, le géant asiatique dégageant même un nouvel excédent record avec les Etats-Unis.

Le taux d'inflation en Allemagne s'est bien élevé à 2,3% en septembre sur un an, après s'être calé pendant deux mois à 2,0%.

Les chiffres de la production industrielle en zone euro pour août et la confiance de l'Université du Michigan alimenteront aussi le fil de l'information ce vendredi.

A 8h10, le SMI prenait 0,91% à 8717,96 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Les principales valeurs s'affichaient également dans le vert avec des gains allant de 0,6% à 1,3%.

Les résultats trimestriels de Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo pourraient insuffler une certaine dynamique aux valeurs bancaires locales. Julius Bär (+0,8%), Credit Suisse (+1,2%) et UBS (+1,3%) devraient pourvoir récupérer une partie des pertes accusées ces derniers jours.

Adecco (+1,3%) a nommé Gordana Landen en qualité de directrice des ressources humaines et membre de la direction à partir du 7 janvier 2019.

Sandoz, filiale de Novartis (+1%), a réglé l'ensemble du conflit juridique qui l'opposait à l'entreprise pharma américaine AbbVie en relation avec les brevets pour le biosimilaire Adalimumab (Hyrimoz) du médicament de référence Humira. Le règlement vaut dans le monde entier.

Les autres poids lourds de la côte Nestlé et Roche (+0,8% chacun) devraient aussi soutenir l'indice vedette.

Richemont et Swatch (+1,0% chacun) gagnaient également du terrain selon les indications avant-Bourse.

lk/jh