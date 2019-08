Bourse Zurich: rebond confirmé à l'ouverture, sur fond d'apaisement commercial

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la dernière séance de la semaine sur une note positive, poursuivant le rebond entamé la veille. Les principaux indices de Wall Street ont terminé en nette hausse jeudi, rassurés par des signes d'apaisement dans la telenovela commerciale sino-américaine.

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi dans un entretien à la radio que des responsables américains et chinois du commerce devaient s'entretenir dans la journée.

Plus tôt, la Chine avait laissé entendre qu'elle n'entendait pas riposter aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,56% à 9893,59 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,53% à 1499,97 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,62% à 12'054,06 points. A l'exception de Swiss Re (-1,0%) et des valeurs du luxe Swatch et Richemont (stables), l'ensemble des "blue chips" évoluait en territoire positif.

Le numéro deux mondial de la réassurance était visiblement affecté par le rapprochement de l'ouragan des côtes de Floride, où l'état d'urgence a été décrété. Selon le gouverneur de Géorgie, qui a également déclaré l'état d'urgence, cette tempête a le "potentiel de produire des effets catastrophiques pour les habitants".

Novartis (+1,6%) dominait les premiers échanges, après avoir rapporté la supériorité de son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ofatumumab sur celui déjà commercialisé son concurrent Sanofi.

Les deux autres paquebots de l'indice Nestlé (+0,4%) et Roche (+0,2%) se trouvaient à l'arrière du peloton.

UBS (+0,4%) ne devrait pas connaître une guerre des chefs après l'arrivée d'un ancien de Credit Suisse (+1,3%) à la direction générale. La succession de Sergio Ermotti ne constituera pas un problème, a assuré le principal intéressé dans un entretien à la NZZ.

Sur le marché élargi, le transformateur de produits laitiers Emmi (-0,3%) va fusionner sa filiale chilienne Surlat avec son concurrent Quillayes. Le chiffre d'affaires du groupe au Chili devrait ainsi atteindre quelque 170 millions de francs suisses.

Le producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-blox (+1,6%) profitait d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS, à "neutral", après "sell".

