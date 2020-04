Bourse Zurich: rebond marqué à la mi-journée, malgré Temenos et les bancaires

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait mardi matin ses prédispositions positives, portée par des prémices d'accalmie sur le front de la pandémie dans certains des pays les plus touchés. Les variations élevées des premiers échanges trahissaient néanmoins des incertitudes persistantes. Temenos se retrouvait sous pression, après avoir publié des revenus des licences en nette baisse sur le premier trimestre 2020.

L'atténuation en mars du repli des exportations chinoises laisse augurer un redémarrage de l'économie de l'Empire du Milieu, souligne John Plassard, de Mirabaud.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 1,07% à 9553,99 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,85% à 1399,02 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,35% à 11'717,36 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 24 progressaient et six reculaient.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (-4,0%) conservait la lanterne rouge provisoire, loin derrière Alcon (-1,0%) et ABB (-0,7%).

Les bancaires Credit Suisse (-0,6%) et UBS (-0,5%) figuraient aussi au rang des cancres, après un coup de rabot passé par Barclays sur les projections pour le secteur en Europe.

Julius Bär (+0,9%) prévoit de suivre l'exemple des numéros un et deux bancaires helvétiques, en échelonnant le versement de son dividende au titre de 2019.

Les poids lourds pharmaceutiques effectuaient le grand écart, entre Novartis (+1,0%) et le bon Roche (+2,7%). Nestlé s'adjugeait 1,5%.

La volatile AMS (+9,0%) caracolait en tête de classement, sur des achats de couvertures vraisemblablement.

Sur le marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (+2,6%) a essuyé de nouveaux reflux d'argent sur les trois premiers mois de l'année, malgré l'essor de ses produits en marque blanche. Le groupe a surtout dévoilé un nouveau plan d'économies.

Bossard (-2,0% ou 2,40 franc) est traité hors dividende de 4,00 francs suisses, SIG Combibloc (-4,3% ou 67 centimes) hors dividende de 38 centimes, Sunrise (-5,0% ou 4,15 franc) hors dividende de 4,40 francs suisses et VZ Holding (-1,1% ou 3,50 francs suisses) hors dividende de 5,10 francs suisses.

Le laboratoire plan-les-ouatien Obseva (+1,3%) a annoncé une prochaine augmentation de capital.

