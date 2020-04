Bourse Zurich: regain d'optimisme attendu avant la trêve pascale

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture positive avant le week-end de Pâques, reprenant un peu de courage après une séance marquée par le pessimisme. L'humeur des investisseurs s'apparentait toujours à des montagnes russes, au gré des nouvelles concernant le coronavirus. En Suisse, les entreprises fournissent encore des indications sur la marche des affaires durant la crise.

Wall Street a clôturé sur une note positive, soutenue par les espoirs d'amélioration de la situation sanitaire. Anthony Fauci, le directeur de l'institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis a affirmé que la semaine prochaine constituera un tournant positif pour le combat contre le coronavirus, rappelle John Plassard, de Mirabaud.

Les espoirs concernent également le litige pétrolier entre la Russie et l'Arabie Saoudite, avant une conférence cruciale entre les pays producteurs qui se tiendra ce jeudi. Les prix du brut se sont effondrés ces dernières semaines en raison de cette bisbille.

A 8h17, le Swiss Market Index (SMI) prenait 1,15% à 9540,65 points, selon les ordres avant-Bourse passés chez Julius Bär. A l'exception de Kühne+Nagel (-1,9%), sanctionné pour avoir renoncé au dividende 2019, toutes les valeurs vedettes étaient dans le vert.

Les grandes banques UBS (+2,3%) et Credit Suisse (+1,2%) ont trouvé la parade pour maintenir leur dividende sans fâcher le gendarme financier Finma. Leurs actionnaires respectifs seront payés en deux fois, une première moitié ce printemps et la seconde à l'automne.

UBS s'attend par ailleurs à dégager un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2020. Les ratios de capitalisation sont dans les clous, assure le numéro un bancaire helvétique.

Les poids lourds Roche (+1,4%), Novartis (+1,0%) et Nestlé (+0,8%) évoluaient différemment.

Sur le marché élargi, Galenica prenait 2,1%. L'exploitant de chaînes de pharmacies et grossiste en médicaments a vu ses recettes gonfler dans le sillage de la crise sanitaire. Le groupe bernois a confirmé ses objectifs et maintenu son dividende.

La situation est plus compliqué pour Arbonia (-1,4%) et Leonteq (-1,9%), tous deux durement affectés par les effets de la pandémie de coronavirus et contraints à biffer leurs objectifs pour l'année en cours.

Dormakaba (+2,6%) semblait profiter d'un relèvement de recommandation d'UBS, qui prône désormais "neutral".

fr/jh