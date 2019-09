Bourse Zurich: regain d'optimisme, le SMI repasse un moment les 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé jeudi. Le SMI est même repassé un moment au-dessus de la barre des 10'000 points. Les autres principales places européennes ont elles aussi profité d'un regain d'optimisme des investisseurs, après une série de données conjoncturelles mondiales jugées positives et alors que le dossier du Brexit n'en finit pas de ne pas finir.

A New York, Wall Street gagnait aussi nettement du terrain en matinée, soutenue notamment par l'annonce chinoise du maintien des négociations commerciales avec les Etats-Unis, une réunion étant prévue en octobre à Washington.

Les investisseurs restaient cependant sur leurs gardes dans une cotation réagissant au gré des relations tumultueuses entre Washington et Pékin. "La persistance de la guerre commerciale est le sujet numéro un auquel les marchés sont confrontés. Les tensions pèsent clairement sur la croissance mondiale", a indiqué Art Hogan, de National. "Ce ne sont pas simplement les chiffres que représentent les tarifs douaniers mais aussi l'énorme incertitude que ce dossier suscite", a-t-il ajouté.

Sur le front économique, le secteur privé aux Etats-Unis a continué d'embaucher de façon très solide en août créant 195'000 nouveaux emplois, un chiffre bien supérieur aux attentes des analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP. La croissance de l'activité dans les services (ISM), qui avait ralenti en juin et juillet, a rebondi à 56,4% en août et les commandes industrielles ont confirmé leur reprise en juillet, progressant plus largement que prévu à 500,3 milliards de dollars.

En Allemagne, les commandes industrielles ont reculé de 2,7% sur un mois en juillet, effaçant le rebond de juin, et confirmant l'accélération depuis le début de l'année de la récession industrielle allemande, marché essentiel pour la Suisse.

En Suisse, les derniers chiffres du Seco confirment le ralentissement au deuxième trimestre de la conjoncture par rapport au premier. La croissance a atteint 0,3% contre encore 0,4% de janvier à fin mars.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,89% à 9983,07 points, avec un plus haut à 10'016,27 et un plus bas à 9897,96. Le SLI a gagné 1,2% à 1522,14 points et le SPI 0,74% à 12'161,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

AMS (+5,3%) a fini sur la plus haute marche du podium, précédant Julius Bär (+4,2%) et Swatch (+3,8%).

Selon des personnes "au courant", les deux sociétés américaines Bain Capital et The Carlyle Group ne vont pas se lancer dans une bataille pour le rachat de l'allemand Osram, pour lequel le groupe autrichien propose 38,50 euros par titre, contre 35 pour les Américains.

Aux bancaires, derrière Julius Bär, Credit Suisse (+3,8%) et UBS (+3,5%) ont aussi eu le vent en poupe. Des sources de la banque aux trois clés ont confirmé une réorganisation de la banque d'affaires, sans suppressions d'emploi, pour le moment.

Les valeurs du luxe ont poursuivi sur leur lancée positive de la veille. Dans le sillage de Swatch, Richemont a pris 2,6%. Dans une note, Bryan Garnier a relevé que la situation reste fragile à Hongkong, marché clé pour le secteur, ce qui n'est pas forcément négatif, puisque cela renforce la tendance au "rapatriement" des affaires en Chine pour le luxe, un secteur qui devrait surperformer avec une croissance de 7% cette année.

Un moment propulsé en tête des gagnants, Schindler (+0,3%) a retrouvé le calme après que le groupe lucernois a démenti des rumeurs de rachat par son concurrent américain Otis, contrôlé par le géant United Technologies. "En général nous ne commentons pas les rumeurs de marché", a indiqué une porte-parole du groupe à AWP. "Pourtant, dans ce cas particulier, nous sommes obligés d'affirmer que ces rumeurs sont totalement infondées et erronées".

Les poids lourds ont été quelque peu négligés par les investisseurs: Nestlé a cédé 0,1%, Roche a grignoté 0,04% et Novartis (+0,5%) a fait un peu mieux.

Sonova (-2,2%) a fini lanterne rouge, suivi par Swisscom, Lonza et Alcon (tous -0,2%).

Sur le marché élargi, SIG Combibloc a gagné 1,0% après le désengagement de l'actionnaire majoritaire Onex, qui a descendu sa participation à moins de 42%. Cette réduction de participation constitue une belle opportunité d'entrer dans le capital du spécialistes des emballages à un prix avantageux pour les investisseurs souhaitant franchir le pas, ont commenté des courtiers.

Komax (+6,1%) renforce ses activités dans le domaine des câbles de capteurs. Le spécialiste lucernois a acquis pour un montant non dévoilé la société belge Exmore.

rp/ck