Bourse Zurich: regain de confiance, en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait vendredi à entamer l'ultime séance de la semaine sur une note positive. L'agenda conjoncturel demeure relativement vide, à l'exception d'une inflation japonaise toujours anémique en juillet et d'indications encore à paraître sur le marché immobilier aux Etats-Unis. Les regards se tournent d'ores et déjà vers le conclave annuel des principaux banquiers centraux de la planète.

"L'intervention du président de la Fed Jerome Powell à Jackson Hole devrait dicter la tendance du jour", anticipe ainsi John Plassard, de Mirabaud Securities, dans un commentaire matinal.

Si dans l'attente de cette échéance les indices américains ont clôturé en ordre dispersé jeudi soir, Tokyo a déjà bouclé la séance de vendredi sur des gains non négligeables.

La saison des résultats à mi-parcours se poursuit, avec toutefois exclusivement de sociétés du marché élargi.

A 08h20, le préSMI compilé par Julius Bär récupérait 0,35% à 9839,76 points sur un front vert uni.

ABB et UBS (+0,5%) menaient le bal, tandis que les dix-huit autre valeurs vedettes s'adjugeaient entre 0,2 et 0,4%.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,3%) peinait à se mettre en branle. Les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis engrangeaient 0,4% chacun.

SGS et Swiss Life faisaient avec +0,2% chacun figure de moins bons élèves.

Sur le marché élargi, le chimiste des péptides Bachem (pas de cours avant-Bourse) a surpris les analystes avec une croissance et surtout une rentabilité inespérée sur les six premiers mois de l'année. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique prévient toutefois que la dynamique risque de s'estomper en fin d'exercice.

L'intermédiaire et accessoiriste en télécommunications Mobilezone (non référencé) a marginalement étoffé son chiffre d'affaires comme son bénéfice net semestriels et rehausse son ambition en matière d'excédent d'exploitation pour 2019.

Le concepteur de puces de communication et de géolocalisation U-blox (-9,7%) prenait sérieusement l'eau, après avoir rendu une copie intermédiaire insatisfaisante à tous égards.

jh/lk