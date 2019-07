Bourse Zurich: regain de prudence, Swatch s'invite en dernière minute

Zurich (awp) - La Bourse suisse risquait d'entamer la séance de mercredi du pied gauche, dans la foulée d'une clôture négative des indices à Wall Street et alors que la saison des résultats intermédiaires prend ses quartiers. Swatch notamment a pris du retard sur ses propres jalons de croissance, mais assure être en mesure de concrétiser ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

L'actualité géopolitique reste teintée de tensions dans la région du Golfe et dans le détroit d'Ormuz en particulier. Téhéran indique avoir "posté assistance" à un pétrolier étranger dans cette importante voie maritime et l'avoir remorqué jusque dans ses propres eaux territoriales, dernier épisode en date d'une série d'incidents qui ont encore dégradé les relations entre le régime des mollahs et la plupart des pays occidentaux.

Le marché automobile européen a sans surprise essuyé un tassement sur les six premiers mois de l'année. L'agenda conjoncturel comprend encore notamment des indications sur le marché du logement et les stocks de brut aux Etats-Unis, ainsi que sur l'inflation en zone euro, en Grande-Bretagne et au Canada.

A 08h07, le préSMI compilé par Julius Bär égarait 0,11% à 9839,62 points. Seules les valeurs du luxe Swatch (+2,2%) et Richemont (+0,9%) parvenaient à tirer leur épingle du jeu.

L'horloger biennois a certes essuyé un tassement de ses ventes sur les six premiers mois de l'année, mais le recul de sa rentabilité est demeuré bien moindre qu'escompté par les analystes. La direction ne se départit en outre pas de son inébranlable optimisme et table sur un robuste retour de croissance en seconde moitié d'exercice.

Les poids lourds n'offraient qu'une molle résistance. Le bon Roche rendait ainsi 0,1%, dans la foulée de la prises d'options via sa filiale américaine Genentech sur le portefeuille et le capital de Convelo Therapeutics, active dans le domaine des maladies neurodégénératives. Nestlé cédait également 0,1% et Novartis 0,2%, sans indication particulière dans les deux cas.

Dopées la veille par les résultats éclatants de leurs consoeurs américaines, les valeurs bancaires éprouvaient des courbatures. Credit Suisse et UBS lâchaient ainsi 0,7% chacune et s'inscrivaient en fond de grille.

Sur le marché élargi, Bâloise (-0,2%) a finalisé la reprise du belge Fidea, renforçant son exposition sur le plat pays. VAT (-0,7%) déplore le départ de son responsable opérationnel.

Leonteq s'appréciait par contre de 6,9%, après avoir assuré que Raiffeisen ne réduirait pas sa participation, contrairement à des souhaits précédemment émis par le nouveau président de la coopérative bancaire pour tirer un trait sur l'héritage controversé de l'ex-patron Pierin Vincenz.

Landis+Gyr (+0,9%) semblait de son côté porté par l'annonce d'une commande aux Etats-Unis, assortie d'un contrat de maintenance sur vingt ans.

jh/fr