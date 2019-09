Bourse Zurich: regain en vue après les pertes de lundi

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir la séance de mardi légèrement en hausse, après la clôture de Wall Street quasiment à l'équilibre lundi. De nombreux nuages restent suspendus dans le ciel des investisseurs, mais l'heure semble encore être à l'expectative.

Le Dow Jones a clôturé la séance de lundi quasiment à l'équilibre (+0,06% à 26'949 points), à l'instar des autres indices phares américains. Les Etats-Unis et la Chine alternent le chaud et le froid dans leur litige commercial, les nouvelles d'une possible détente succédant à celles laissant poindre un statu quo ou un durcissement.

L'indice Nikkei a terminé mardi matin légèrement dans le vert. Les marchés, dans l'ensemble, paraissaient toujours résilients malgré les nombreux points en suspens, comme le Brexit (avec ou sans accord), la faillite monumentale du voyagiste Thomas Cook ou climat d'anxiété marqué par les craintes de récession exacerbées par des données économiques peu favorables en Europe, lundi, ou encore les préoccupations sur l'environnement.

"Le moral des chefs d'entreprises en Suisse a continué à baisser", constate IG mardi, en référence aux dernières données conjoncturelles peu favorables sur le Vieux-Continent. Malgré les nuages sombres à l'horizon de l'économie allemande, dont est très dépendante la Suisse, la journée de mardi - en l'absence aussi d'importantes nouvelles d'entreprises, a priori - devrait démarrer plutôt sur de bonnes bases.

Vers 08h15, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär affichait une hausse de 0,32% à 10'028,90 points. La veille, le SMI avait lâché 0,59% pour clôturer juste sous 10'000 points à 9997,39 points. Toutes la valeurs étaient en territoire positif, emmenées par les bancaires UBS (+0,5%) et Credit Suisse (0,4%).

UBS a annoncé la signature d'une lettre d'intention avec Banco do Brasil pour une alliance dans la banque d'affaires (partenariat stratégique) sur plusieurs marchés-clés en Amérique du Sud.

Adecco et ABB (+0,4% chacun) suivaient de près.

Les poids lourds Roche, Novartis et Nestlé étaient dans un mouchoir de poche, avec des hausses respectives de 0,28%, 0,29% et 0,26%.

SGS, qui a annoncé le rachat de l'américain Argus International (10 millions de dollars de chiffre d'affaires), prenait 0,2%.

Sur le marché élargi SPI, le vert était aussi largement de mise. DKSH s'enrobait de 0,3% après l'annonce la conclusion d'un contrat avec le prestataire de services financiers indonésien BNI Syariah en vue de l'édification d'un centre de données propre à l'établissement.

op/al