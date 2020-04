Bourse Zurich: regain marqué de prudence avant les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait mardi à reprendre la course aux abris, échaudée par l'incursion en territoire négatif du prix du brut américain. Cette évolution inédite traduit l'arrivée à saturation des capacités d'entreposage au pays de l'oncle Sam, alors que la pandémie de coronavirus assèche la demande en hydrocarbures.

La panique a atteint de telles proportions lundi, que plus personne ou presque ne souhaite détenir de contrats sur le pétrole parvenant à échéance aujourd'hui et que les possesseurs de tels contrats sont prêts à rémunérer les investisseurs qui les en débarrasseraient, résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Beaucoup de questions restent en suspens, notamment celle de savoir où 100 millions de barils vont être délivrés après-demain", surenchérit John Plassard, de Mirabeau.

A 08h22, le préSMI compilé par Julius Bär s'affaissait de 1,24% à 9493,96 points. Parmi les valeurs vedettes, seul Sika (+0,1%) s'inscrivait dans le vert.

Le chimiste de la construction a publié une nouvelle performance trimestrielle robuste, faisant fi de la pandémie pour afficher une croissance de plus de 10% sur un an. Les objectifs 2020 ont certes été suspendus, mais la feuille de route à moyen terme est reconduite.

Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (-1,9%) occupaient le fond de la grille de départ, handicapées par la confirmation de la chute des exportations en mars. Les bancaires n'étaient guère plus à la fête, UBS abandonnant aussi 1,9% et Credit Suisse 1,7%.

Les poids lourds modéraient à peine le repli attendu, Nestlé reculant de 1,1%, Novartis de 1,0% et Roche de 0,9%.

Traité hors dividende de 5,90 francs suisses, Swiss Re (-8,6% ou 6,78 francs suisses) par contre n'enjolivait pas le tableau.

Sur le marché élargi, Sulzer (+0,1%) imitait Sika sur le plan de la résistance en début d'année. Le conglomérat industriel prévient toutefois que la suite de l'exercice s'annonce plus compliquée.

Vifor Pharma s'appréciait de 0,3%, porté par le succès clinique d'une coentreprise dans le domaine de l'hémodialyse,

SIG Combibloc (+0,6%) a décroché une commande d'envergure en Allemagne

jh/ck