Bourse Zurich: résolument optimiste dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse connaissait mardi une ouverture de séance en fanfare, avant la publication d'une volée d'indications sur la santé économique du Vieux continent. La saison des résultats intermédiaire se tarit progressivement, BKW et IVF Hartmann constituant les plus éminents publicateurs du jour.

"Plusieurs grandes économies européennes doivent publier leurs PMI industriels, dont l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni", égraine David Madden, CMC Markets dans un commentaire matinal. L'analyste anticipe dans l'intervalle l'observation d'une certaine retenus sur les marchés financiers.

Suivront encore un point de situation sur l'emploi en zone euro, puis dans l'après-midi l'indice des responsables d'achats et celui de la production industrielle aux Etats-Unis.

En Suisse, la parahôtellerie dresse un tableau composé de nuances de sombre au terme du deuxième trimestre. Sinistré en mars, le secteur a commencé à afficher des signes de reprise en juin, à l'exception notable des hébergements collectifs.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,77% à 10'213,24 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,70% à 1560,98 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,74% à 12'752,06 points. Sur les trente principales valorisations, seules Temenos (-0,4%) et Julius Bär (-0,3%) perdaient du terrain, quand Adecco se tâtait encore sur la direction à adopter.

Alcon (+2,0%) faisait fi du coup de rabot passé sur son objectif de cours par Berenberg, qui recommande toujours le titre à l'achat. Le géant des dispositifs ophtalmiques était concurrencé par Logitech (+2,0% aussi).

Novartis (+1,3%) va injecter une septantaine de millions de francs suisses dans l'extension de ses capacités de production à Schweizerhalle. Vifor (+1,1%) et Lonza (+0,9%) renforçaient encore la présence de la pharma dans le top cinq.

Le bon Roche (+0,8%) suivait à quelque distance, mollement inspiré par l'homologation aux Etats-Unis d'un nouveau test cobas de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le colosse hevético-hexagonal des matériaux de construction Lafargeholcim grappillait 0,4%, timidement soutenu par un relèvement de l'objectif de cours calculé par Barclays. L'établissement britannique confirme aussi sa recommandation d'achat.

Sur le marché élargi, BKW engrangeait 3,7%. L'énergéticien bernois n'a pas été épargné par la contre-performance des fonds de désaffectation des centrales et de gestion des déchets nucléaires sur les six premiers mois de l'année. L'énergéticien bernois est par contre demeuré insensible à la crise sanitaire et a décoiffé les projections les plus optimistes.

Ascom s'adjugeait 3,5%, dans la foulée d'une extension de contrat pour la livraison de terminaux Myco 3 au Royaume-Uni.

Le fournisseur de matériel médical IVF Hartmann (+2,9%) a clairement profité de la situation sanitaire exceptionnelle au premier semestre, l'explosion de la demande pour les produits de protection et désinfectant ayant plus que comblé le manque à gagner dans d'autres segments.

Silvan Meier, actionnaires principal de Meier Tobler (inchangé), n'a obtenu que moins de 60% d'adhésion à son offre de souscription pour les 28,8% du capital de l'équipementier du bâtiment repris au britannique Ferguson.

Le développeur de substituts osseux Kuros (+5,9%) a ouvert un nouveau volet d'étude clinique sur la fibrine-PTH, en application pour la fusion de vertèbres.

jh/md