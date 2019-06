Bourse Zurich: retenue de bon aloi avant la fin du sommet d'Osaka

Zurich (awp) - La Bourse suisse adoptait vendredi une prudence de circonstance, alors que s'est ouvert le sommet du G20 à Osaka. Fidèle à ses habitudes, le président américain Donald Trump a surpris son monde en adoptant un visage conciliant, alors qu'il a passé les derniers jours à étriller successivement le Japon, l'Allemagne, l'Inde et bien sûr la Chine sur la question des échanges commerciaux notamment.

"La rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping constituera le point d'orgue de ce sommet", souligne London Capital Group dans un commentaire. Le courtier britannique doute néanmoins que cette entrevue suffise à aplanir l'ensemble des désaccords sur les relations commerciales entre les deux premières puissances économiques de la planète.

En Suisse, le Département fédéral des finances (DFF) a activé jeudi soir sa riposte à la perte de l'équivalence boursière avec l'Union européenne (UE), qui sauf rebondissement de dernière minute arrivera à échéance dimanche soir. Dès lundi, les places européennes souhaitant proposer le négoce de titres suisses devront au préalable obtenir une reconnaissance.

A 09h08, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,29% à 9831,44 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,16% à 1509,18 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,16% également à 11'895,02 points. Treize des trente principales valorisations cédaient du terrain et quatorze en gagnaient, alors que Clariant, Swisscom et Swiss Re se tâtaient quant à la direction à suivre.

L'inspecteur et certificateur de matériel en tous genres SGS (-1,9%) héritait d'emblée du bonnet d'âne. Goldman Sachs a raboté l'objectif de cours et Merrill Lynch a dégradé sa recommandation pour la multinationale de la Place des Alpes à "sous-pondérer".

Les poids lourds pharmaceutiques Roche (-0,7%) et Novartis (-0,5%) complétaient le podium des cancres, sans indications particulières. Leur homologue alimentaire Nestlé égarait 0,1%.

La Réserve fédérale (Fed) américaine a rendu son très attendu rapport sur la solidité des 18 grandes banques disposant de pignon sur rue au pays de l'oncle Sam. Si toutes ont passé le test, Credit Suisse (-0,3%) n'a obtenu qu'un feu vert conditionnel et devra revoir son processus de distribution de capital avant fin octobre. Pourtant épargné par les reproches, UBS abandonnait 0,4%.

Julius Bär à l'inverse s'adjugeait 0,8% dans la foulée d'une recommandation d'achat émise par Macquarie. Rarement situé en milieu de peloton, l'imprévisible AMS s'offrait encore 1,2% après avoir déjà engrangé près de 10% la veille.

Sur le marché élargi, Valora (-0,4%) fait l'objet d'un rabotage d'objectif de cours par Credit Suisse.

Le fabricant d'emballages Aluflexpack faisait ses premiers pas sur SIX à 22,10 francs suisses, pour un prix d'émission de 21 francs suisses.

