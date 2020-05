Bourse Zurich: retour au rouge après deux séances de progression

Zurich (awp) - La Bourse suisse a subi un coup d'arrêt mercredi, après avoir progressé durant les deux premières séances de la semaine. Le SMI a fortement reculé au début de la journée, pour se mettre ensuite à évoluer en dents de scie. Il a terminé un peu au-dessus de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qui a livré ses perspectives sur l'économie américaine et les dégâts causés par la pandémie du coronavirus.

M. Powell a prévenu que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être "durables, ce qui justifie selon lui des plans d'aides d'urgence "coûteux" mais incontournables pour éviter une profonde récession. Il a également estimé que l'économie américaine "devrait se remettre en grande partie" une fois que la pandémie sera maîtrisée même si la reprise risque d'être plus lente qu'espéré.

Par ailleurs, les analystes de Charles Schwab ont relevé que le marché "continue d'être freiné par des inquiétudes persistantes sur une possible deuxième vague de la pandémie avec des informations sur de nouveaux cas en Asie et en Europe après la réouverture de l'économie dans ces régions".

Le SMI a terminé en baisse de 1,05% à 9631,62 points, avec un plus bas à 9621,49 points et un plus haut à 9694,36 points. Le SLI a cédé 1,40% à 1398,20 points et le SPI 0,96% à 12'008,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

Alcon (+4,9%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Logitech (+2,1%) et Lonza (+1,0%).

Le directeur général d'Alcon, David Endicott, a déclaré à AWP que le creux de la vague lié à la crise du coronavirus devrait avoir été dépassé en avril. Il table sur une reprise des ventes mois par mois, pour autant qu'il n'y ait pas de seconde vague de la pandémie. La normalisation complète devrait intervenir à la fin de cette année ou au début de la suivante.

Au lendemain de ses bons chiffres trimestriels et annuels, Logitech a aussi profité d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, qui a confirmé "outperform". Le quatrième trimestre a démontré que la vente des produits de Logitech est dopée par la crise du coronavirus. La tendance positive devrait se poursuivre, a commenté l'analyste.

La volatile AMS (-8,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Swatch et Swiss Re (chacun -5,3%) et Richemont (-5,2%).

Richemont dévoile vendredi ses résultats pour l'exercice 2019/20. Les analystes du consensus AWP tablent sur un bénéfice net de 1,25 milliard d'euros. Ils suivront surtout les informations en relation avec les effets des mesures prises de par le monde pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Les bancaires Credit Suisse (-4,5%) et Julius Bär (-4,1%) ont fini dans le bas du tableau, alors qu'UBS (-2,5%) a relativement mieux résisté.

Au lendemain de l'annonce d'un recul des primes de 21% à 7,82 milliards de francs suisses au 1er trimestre, Swiss Life (-4,3%) a nettement fléchi.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,4%) a soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,8%) et Novartis (-0,9%) n'ont pas échappé à la tendance.

Sur le marché élargi, Softwareone (-10,4%) a souffert de l'annonce, la veille, du placement d'un paquet de 16 millions d'actions par ses actionnaires de référence. Les titres ont été cédés à 20 francs suisses l'unité.

La société de participations Veraison a annoncé avoir constitué un groupe avec le gestionnaire d'actifs espagnol Cobas Asset Management détenant au total 17,3% des titres du boulanger industriel Aryzta (-10,1%), devenant ainsi l'actionnaire de référence de l'entreprise en difficultés. Les deux partenaires s'engagent à travailler activement au rétablissement du boulanger industriel.

Au lendemain de ses chiffres trimestriels impactés par la crise du coronavirus, Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours de Dufry (-9,6%) et confirmé "sell".

Le fabricant de compteurs Landis+Gyr (-3,7%) avait annoncé mardi soir avoir décroché une grosse commande outre-Atlantique, pour un montant non dévoilé.

Mobilezone (-2,7%) va restructurer ses activités liées à la vente indirecte en Allemagne, entraînant la suppression de 80 emplois sur le site d'Obertshausen. Les objectifs de rentabilité pour l'année en cours ont été abaissées, à la fois en raison des coûts de la restructuration et des conséquences de la Covid-19.

Le groupe immobilier Varia US Properties (-0,3%) a amélioré ses résultats au premier trimestre de l'année en cours. Les revenus locatifs se sont en revanche légèrement contractés au cours des deux mois suivants, a signalé l'entreprise zougoise.

