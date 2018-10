Bourse Zurich: retour au rouge après le rebond de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi, ne parvenant pas à poursuivre sur le rebond de la veille, lorsque les indices avaient notamment profité des déclarations du gouvernement italien, qui s'est résolu à réduire ses prévisions de déficit public, au moins à partir de 2020. Le front des nouvelles économiques comme d'entreprises est resté peu étoffé.

A New York, Wall Street cédait du terrain en début de séance, ébranlée par la soudaine montée des taux d'emprunt sur le marché obligataire. La veille, les indices avaient déjà nettement ralenti en fin de séance. Un "soudain retournement, associé à une certaine fébrilité naissante face aux taux d'intérêt, sont de nature à tempérer l'enthousiasme des investisseurs", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

Le taux d'emprunt sur la dette à 10 ans des États-Unis, qui avait déjà fortement grimpé mercredi, a continué à monter jeudi et évoluait à l'ouverture à 3,182%, un niveau plus vu depuis 2011. Celui sur la dette à 30 ans évoluait de son côté à 3,342%, son plus haut depuis 2014.

Les acteurs du marché ont aussi été troublés par des commentaires du président de la Fed Jerome Powell qui, dans un entretien mercredi, a estimé que la Banque centrale était "encore très loin" du taux "neutre" auquel elle aspire, celui qui favorise la croissance sans nourrir de hausse des prix. Une façon de suggérer qu'il faut anticiper plusieurs remontées de taux dans les mois à venir.

"Après la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, le marché savait que l'institution avait l'intention de remonter les taux. Cependant, le fait que le président de la Fed émette maintenant cette brusque piqûre de rappel, alors même que les taux se sont déjà bien tendus, est notable", a relevé M. O'Hare.

Le SMI a terminé en recul de 0,85% à 9097,52 points, avec un plus bas à 9076,99 et un plus haut à 9154,59 points. Le SLI a cédé 1,01% à 1472,96 points et le SPI 1,07% à 10'779,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et 7 avancé.

Le petit peloton des gagnants comprend les assureurs Swiss Re (+1,5%), Swiss Life (+1,3%) et Zurich (+0,8%) ainsi que les bancaires Julius Bär (+0,8%), UBS (+0,7%) ainsi que Swisscom (+0,3%) et Roche (+0,1%).

Morgan Stanley a relevé la recommandation et l'objectif de cours pour Swisscom. L'analyste a adapté ses attentes de bénéfices après un solide premier semestre. Il privilégie Swisscom à Sunrise (-1,5%) pour lequel il a abaissé la recommandation tout en relevant l'objectif de cours.

A part Roche, Nestlé (-1,4%) et Novartis (-1,6%) ont pesé sur l'indice. Selon le journal russe Kommersant, le géant vaudois de l'alimentaire serait intéressé par l'acquisition de l'ukrainien IDS Borjomi, spécialisé dans les eaux minérales.

Roche a publié une étude qui confirme l'efficacité de l'antigrippal expérimental baloxavir marboxil, perçu comme un successeur de l'antigrippal Tamiflu. Par ailleurs, Bryan Garnier a relevé l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste juge les données sur le produit expérimental Risdiplan (atrophie musculaire spinale) très encourageantes. Toutefois, comparé à AVX-101 de Novartis, ce dernier semble disposer d'un médicament en développement encore plus prometteur.

Les plus gros perdants du jour sont Sonova (-4,9%), Vifor (-4,5%) et SGS (-4,2%). Vifor rencontrait ses investisseurs ce jeudi. La concrétisation des objectifs en matière de croissance des ventes ne devrait pas prendre de retard et deux tiers du chemin ont déjà été parcourus sur la voie d'une extension géographique à l'échelle de la planète, a assuré le président Etienne Jornod.

Les valeurs du luxe Swatch (-3,1%) et Richemont (-2,1%) ont fait plutôt grise mine, sans information spécifique.

L'actualité a été plus animée sur le marché élargi. Barry Callebaut (-2,3%) a annoncé l'acquisition pour un montant non dévoilé du chocolatier industriel russe Inforum. L'opération permet au groupe zurichois de renforcer ses capacités de production sur le 2e marché mondial de confiserie de chocolat, lequel affiche une vigoureuse croissance.

Le logisticien Ceva (+1,9% à 19,36 francs suisses) a nettement progressé, après que Vontobel a entamé la couverture du titre avec un objectif de cours à 29 francs suisses et une recommandation à l'achat. L'analyste voit notamment un important potentiel de hausse, en cas notamment d'accélération du désendettement.

Ypsomed (+0,3) coopère avec le néerlandais Philips pour développer de nouveaux services de surveillance numérique utilisés lors de l'injection des médicaments par des patients.

rp/jh