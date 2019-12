Bourse Zurich: retour au vert après deux séances de fort recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi. Les indices ont repris de l'altitude après deux séances de fort recul. Le SMI est repassé au-dessus de la barre des 10'300 points et a terminé un peu sous son plus haut du jour.

A New York, Wall Street progressait en matinée. Les investisseurs étaient soulagés par des informations de presse affirmant que les Etats-Unis et la Chine restaient proches d'un accord commercial.

"Le flot d'informations autour des négociations sur un accord de +phase un+ entre les Etats-Unis et la Chine est un peu comme le théâtre de l'absurde. Il ne s'écoule pas un jour sans qu'un nouvel article de presse ne donne soit le sentiment qu'un accord est proche soit qu'il est très lointain", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le front économique, les créations d'emplois du secteur privé aux Etats-Unis ont nettement ralenti en novembre. Le secteur a créé 67'000 emplois le mois dernier, après 121'000 octobre. Les analystes s'attendaient à 175'000 nouveaux emplois en novembre. "Ce dont le marché n'a pas besoin en ce moment c'est un affaiblissement des données liées à la consommation en plus de chiffres toujours faibles dans le secteur manufacturier", a commenté M. O'Hare.

Le SMI a terminé en hausse de 0,99% à 10'334,56 points, avec un plus haut à 10'344,27 points et un plus bas à 10'227,62 points. Le SLI a gagné 1,05% à 1589,18 points et le SPI 0,83% à 12'481,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Sonova (-0,2%) est le seul perdant.

Le trio de tête se compose d'ABB (+2,4%), Zurich Insurance (+2,0%) et Partners Group (+1,7%).

ABB a profité de récentes déclarations du président du conseil d'administration Peter Voser, qui n'a pas exclu de nouvelles cessions, précisant qu'aucun plan concret n'était sur la table.

Barclays a relevé sa recommandation à "overweight" de "equal weight" et augmenté l'objectif de cours de Zurich. L'analyste estime que le secteur européen de l'assurance a le vent en poupe, avec une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne et offre aux actionnaires une bonne lisibilité quant à leur rémunération.

La banque britannique a aussi relevé l'objectif de cours de Swiss Re (+1,2%) et confirmé "overweight", pour les mêmes raisons que pour Zurich. Le réassureur dispose en outre d'une robuste capitalisation et d'un modèle d'affaires diversifié.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,1%) a annoncé avoir obtenu l'homologation de l'autorité sanitaire américaine (FDA) pour le Tecentriq (atezolizumab) en combinaison avec une chimiothérapie pour le traitement initial du cancer du poumon métastasique non squameux et non à petites cellules (NSCLC), chez des patients ne présentant pas d'anomalies chromosomiques des gènes EGFR ou ALK.

Novartis (+0,8%) et Nestlé (+0,6%) ont aussi gagné du terrain.

Aux bancaires, Credit Suisse (+1,6%) précède Julius Bär (+1,5%) et UBS (+1,3%).

Adecco (+1,2%) n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours par HSBC qui a confirmé "buy". L'analyste a notamment pris en compte l'annonce de la cession de la filiale américaine Soliant Health et les dernières variations monétaires.

Sur le marché élargi, le groupe bancaire EFG International (+2,6%) a assuré que la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) concernant un recours contre un verdict de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) déposé par BSI n'aura aucun impact sur ses résultats.

Bucher Municipal, une division de Bucher Industries (+1,4%), a fait l'acquisition du français Eurovoirie, spécialisé dans la fabrication et la fourniture d'équipements de collecte des déchets. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

GAM Holding (-0,3%) conteste les reproches adressés par SIX Exchange Regulation. Ce dernier a soumis auprès de la Commission des sanctions de SIX Group une requête de sanction concernant des soupçons de violation des normes comptables applicables (IFRS) dans les rapports financiers annuels de 2017.

Flughafen Zürich (-1,8%) a reculé après que des fonds conseillés par le fournisseur de fonds britannique Universities Superannuation Scheme (USS) ont décidé de vendre leurs actions de l'exploitant de l'aéroport de Zurich. Environ 1,7 million de titres ont été cédés au prix unitaire de 167 francs suisses.

